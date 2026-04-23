Perşembe günleri televizyon kanallarının en çok izlenen dizilerinden olan Sevdiğim Sensin dizisi, dram yüklü hikayesiyle her hafta izleyicilerini ekran başına hapsediyor. Başrolünde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in oynadığı Sevdiğim Sensin'in yayınlanan son bölümünde; Dicle'nin ablası Derya'nın yaşadığını öğrenen Erkan, bunu Dicle'den saklamanın ağır yükü altında ezilir. Dicle'nin ablası Derya'nın ortaya çıkana kadar bu sırrı saklamak niyetinde olan Erkan'ın sonunda Dicle'nin bu halini gördükten sonra kendini tutamayıp ablasının ölmediğini itiraf edebileceği izleyiciler arasında tahmin edilirken; dizinin sıkı takipçileri dizinin yeni bölüm gelişmeleri için fragmanı iple çeker olmuştu. Peki Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisi 10. bölüm 4. tanıtım fragmanında neler var?

HABERİN ÖZETİ Sevdiğim Sensin 10. bölüm 4. fragmanı ağlattı! Reytingleri coşturan sahne: Ben sen gittikten sonra çok üşüdüm! Sevdiğim Sensin dizisinin yayınlanan 10. bölüm 4. tanıtım fragmanında, Dicle'nin öldü zannettiği ablası Derya'nın yaşadığını öğrenmesi ve bu sırrın yarattığı dramatik gelişmeler öne çıkıyor. Dicle, ablası Derya'nın yaşadığını öğrenen Erkan'ın bu sırrı Dicle'den saklamasının yükünü anlatıyor. Derya'nın ölmediği ve Civan tarafından kurtarıldığı bilgisi paylaşılıyor. Dicle'nin ablasının mezarı olarak bildiği yere giderek duygusal anlar yaşadığı fragmandan aktarılıyor. Dicle'nin battaniyeyi ablasının üzerine örtüp "Ben sen gittikten sonra çok üşüdüm." demesi fragmanın en dikkat çekici anlarından biri olarak belirtiliyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ 10. BÖLÜM 4. TANITIM YAYINLANDI!

Star TV'nin iddialı projeleri arasında kendini gösteren Sevdiğim Sensin dizisinde dram dolu hikayeler bitmek bilmiyor. Dicle'nin katı yürekli abilerinin esaretinden kurtulmasından sonra şimdi de öldüğü zannettiği Derya'nın yaşıyor olması dizinin yayınlanan bölümlerine heyecan dolu anlar katıyor.

Civan'ın vakti zamanında herkes tarafından intihar ederek kendini astığı bilinen Derya'yı son anda abisinden gizli kurtarması ve şimdi de onu tesadüfen bulması diziye olan bağlılığı arttırıyor.

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in 10. bölüm 4. tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler yeni bölümün yayınlanması için akşamı dört gözle bekliyor.

Duygusal sahneleri ve dram dolu hikayesiyle izleyicilerin ilk bölümden bu yana beğenerek takip ettikleri Sevdiğim Sensin dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Dicle öldü zannettiği ablası Derya'nın mezarı sandığı yere ellerinde çiçekler ve en sevdiği eşyalarıyla geliyor.

Dicle'nin ablası için yanında getirdikleri arasında çantasından battaniye çıkarması ve toprağın üzerini örtmesi dizinin yeni bölüm fragmanındaki en duygu dolu anlardan biri oluyor.

Battaniyeyi ablasının üzerine örtüp "Ben sen gittikten sonra çok üşüdüm." demesi ise herkesi ağlattı. Duygusal sahnelerin doruk noktasına ulaşacağı Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümünde bu akşam izleyiciler bölüm sonuna kadar kendilerini tutamayacak.

Dicle'nin yürek yakan acı dolu sözleri duygusal anlamda tüm izleyenleri etkileyecek.