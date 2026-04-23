Ekranların fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni olan Taşacak Bu Deniz, oyuncularıyla da merak edilerek araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle de dizinin Fatih Furtuna’sının kimin olacağı sosyal medyada konuşulurken, ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar’dan Fatih Furtuna yorumu kafaları karıştırdı. Peki, Ümit Kantarcılar Taşacak Bu Deniz’in Fatih Furtuna’sı mı olacak? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

HABERİN ÖZETİ Ümit Kantarcılar Taşacak Bu Deniz’in Fatih Furtuna’sı mı olacak? Ünlü isimden kafa karıştıran yorum! Popüler dizi Taşacak Bu Deniz'de Fatih Furtuna karakterini kimin canlandıracağı konusundaki belirsizlik, oyuncu Ümit Kantarcılar'ın sosyal medyadaki bir yorumuyla daha da arttı. Taşacak Bu Deniz dizisi Cuma akşamları yayınlanmaktadır. Dizideki Fatih Furtuna karakteri için oyuncu seçimleri uzun süredir gündemdedir. Ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar, bir sosyal medya kullanıcısının 'Trabzon'a gitmen için nereye başvuruyoruz?' sorusuna 'Bir yapamadınız Fatih Furtuna' şeklinde yanıt vermiştir. Kantarcılar'ın bu yorumu, kendisinin Fatih Furtuna karakterini canlandıracağı yönünde spekülasyonlara yol açmıştır. Dizinin Fatih Furtuna karakteri için Eren Vurdem'in de kadroya dahil olacağı iddiaları daha önce ortaya atılmıştı.

ÜMİT KANTARCILAR TAŞACAK BU DENİZ’İN FATİH FURTUNA’SI MI OLACAK?

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştıkları Taşacak Bu Deniz, oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Taşacak Bu Deniz Cuma akşamları ekranlara gelirken, heyecanlı bölümleriyle izleyicisinden tam not almaya devam ediyor. Dizi de yer alan oyuncular hem sosyal medyada hem de ekranlarda merak edilerek araştırılırken dizideki karakterler de sevilerek takip ediliyor.

Öyle ki dizide yer alacak olan Fatih Furtuna karakteri için oyuncu seçimleri uzun süredir gündemde. Özellikle de sosyal medya da yer alan bazı tahminler uzun sürelerdir konuşuluyor. En son ünlü oyuncu Eren Vurdem’in kadroya dahil olacağı iddiaları ortaya dolaşırken, resmî açıklama henüz gelmemişti.

Dizinin son bölümlerinde sık sık adı geçen ve yüzünün görünmemesine rağmen Fatih Furtuna’yı oynayacak oyuncu için pek çok ünlü oyuncunun adı geçerken, başarılı oyuncu Ümit Kantarcılar’dan Taşacak Bu Deniz hayranlarını heyecanlandıran bir yorum geldi.

ÜNLÜ İSİMDEN KAFA KARIŞTIRAN YORUM!

Taşacak Bu Deniz dizisinin Fatih Furtuna karakteri için izleyenleri heyecanlandıran detaylar gündem oldu. Özellikle de son bölümde sıklıkla adı geçen Fatih Furtuna için pek çok ünlü isim sosyal medya da konuşulmuş, kimin olacağı ise merakla bekleniyordu.

Fatih Furtuna karakteri için pek çok oyuncunun ismi geçerken ünlü isim Ümit Kantarcılar’dan kafa karıştıran yorum geldi. Özellikle de sosyal medyada konuşulan isimlere dizisinin fanlarından çok baskı gelirken ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar’dan cevap geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısının 'Trabzon'a gitmen için nereye başvuruyoruz?' yazısına cevap veren Ümit Kantarcılar, Bir yapamadınız Fatih Furtuna' diyerek kafa karıştırdı. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen, Kantırcılar’ın bu yorumu ‘Fatih Furtuna mı olacak?’ sorularını da beraberinde getirdi.