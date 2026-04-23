Ekranların sevilen yapımlarından olan Yeraltı, 12. Bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Her sahnesiyle heyecanı bir an olsun azaltmayan Yeraltı, gelecek olan yeni bölümüyle d e merak edilmeye başlandı. Arama motorlarında Yeraltı dizisinin 13. bölüm fragmanı merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Yeraltı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı son bölümde neler oldu? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Yeraltı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı son bölümde neler oldu? Yeraltı dizisinin 12. bölümünün ardından 13. bölüm fragmanının yayınlandığı ve son bölümde yaşanan olaylar hakkında bilgiler sunulmaktadır. Yeraltı dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı ve dizinin resmi internet sitesi, sosyal medya hesapları ile Youtube kanalı üzerinden izlenebiliyor. Dizinin 12. bölümünde Sultan'ın Ceylan'ın çekmecesinde bulduğu yüzük, Ceylan'ı zor durumda bırakırken yeni bir yalanın ortaya çıkmasına neden oldu. Ceylan, bir yandan durumu toparlamaya çalışırken Haydar Ali ile sert bir yüzleşme yaşadı ve Haydar Ali ile Sultan arasında yeni bir yakınlaşma meydana geldi. Hamit cephesinde Bozo'nun talimatıyla başlayan açık tartışma ve Kartal'ın artan etkisiyle Yeraltı'ndaki güç savaşı sertleşti. Yeraltı dizisinin yeni bölümü Çarşamba günü NOW TV ekranlarında yayınlanacak.

YERALTI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygırlaroğlu’nun yer aldığı Yeraltı dizisi, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Her sahnesiyle oldukça dikkat çeken Yeraltı, son bölümünün ardından yeni bölümüyle de merak edilerek araştırılıyor. Özellikle de Yeraltı’nın 13. bölüm fragmanı arama motorlarının en çok merak edileni oldu.

Yeraltı 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanın bir an olsun azalmadığı Yeraltı dizisinde özellikle de son bölümde meydana gelecek gelişmeler izleyiciye sunuldu.

Dizi ayrıca da Youtube kanalı üzerinden de rahatlıkla izlenebiliyor. Yeraltı dizisinin 13. bölümünün ikinci fragmanı da merakla bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda izleyici ile buluşması bekleniyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Yeraltı, heyecanlı sahneleriyle sevilen yapımlar arasında yer alıyor.

YERALTI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeraltı dizisinin 12. bölümü 22 Nisan 2026 Çarşamba günü ekranlara geldi. Ekranların vazgeçilmezleri arasında yer alan Yeraltı, son bölümüyle de izleyiciden tam not almayı başardı. Öyle ki 12. bölüm de neler olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı.

Dizinin 12. bölümünde Sultan’ın elinde tuttuğu yüzükle Ceylan’ın karşısına çıktığı an gerilim yükseldi. Gerilimin yükselmesiyle birlikte Sultan’ın yüzüğü Ceylan’ın çekmecesinde bulması, Ceylan’ı oldukça zor bir durumda bıraktı. Ancak bu zor durum yeni bir yalanın da ortaya çıkmasına neden olur.

Ceylan bir yandan durumu toparlamaya çalışırken bir yandan da Haydar Ali ile sert bir yüzleşme gerçekleştirir. İkilinin arasındaki meydana gelen konuşma da Ceylan’ın tavrı dikkat çekti. Haydar Ali ve Sultan’ın arasında meydana gelen yeni yakınlaşma ilişkiyi başka boyuta getirdi. Tüm bunlar olurken Yeraltı’da boş durmadı.

Hamit cephesinde atılan her adımlar Bozo’nun verdiği talimatla açık bir tartışma başlattı. Kartal’ın da etkisi artarak Yeraltındaki güç savaşının daha sert bir noktaya ulaştı. Yeni bölümüyle merakla beklenen Yeraltı, Çarşamba günü NOW TV ekranlarında yayınlanacak.