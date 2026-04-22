Erol Babaoğlu Ölü Yaşar karakteriyle Eşref Rüya’ya veda etti! Usta oyuncunun diziden ayrılması merak ediliyor

Eşref Rüya dizisinde “Ölü Yaşar” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erol Babaoğlu, ayrılık haberi şok etti. Başarılı oyuncunun diziden ayrılması, hem yapım ekibi hem de izleyiciler için beklenmedik bir gelişme oldu. Kısa sürede karakteriyle dikkat çeken Babaoğlu’nun performansı beğeni toplarken, ayrılık haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizinin takipçileri, Babaoğlu yerine gelecek yeni bir oyuncuyu merak etmeye başladı. Peki, Erol Babaoğlu Eşref Rüya dizisinden neden ayrıldı?

EROL BABAOĞLU EŞREF RÜYA’DAN AYRILDI

Kanal D’nin yeni sezon onayı alan iddialı yapımlarından Eşref Rüya dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. TİMSB Productions imzalı ve başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı dizi, 10 Haziran’da sezon finali yapmaya hazırlanırken kulislerden gelen bilgi dikkat çekti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide “Ölü Yaşar” karakterini oynayan başarılı oyuncu Erol Babaoğlu ekibe veda etti. Oyuncunun ayrılığı set ortamında duygusal anlara sahne olurken, yapım ekibinin Babaoğlu için sette veda pastası kestiği öğrenildi. Başarılı oyuncunun performansıyla kısa sürede dikkat çektiği karakterin hikâyesinin nasıl devam edeceği ise merak konusu oldu.

Dizinin sürükleyici hikâyesi yeni bir yön kazanırken, yapım tarafında da önemli değişikliklerin planlandığı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre dizide yeni bir “hapishane aksı” açılacak ve hikâyeye yeni karakterler dahil olacak. Bu gelişmenin, sezon finali öncesinde senaryoya farklı bir dinamizm katması bekleniyor.

Özellikle son bölümlerde artan tempo ve karakter değişimleri, izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, Erol Babaoğlu’nun vedası sosyal medyada da geniş yankı buldu. Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla yeni sezona hazırlanırken, yaşanan bu ayrılık dizinin gidişatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeler ise şimdiden büyük merak uyandırdı.

EROL BABAOĞLU EŞREF RÜYA DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Eşref Rüya dizisinde Ölü Yaşar’ı oynayan Erol Babaoğlu’nun projeden ayrılması izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Başarılı oyuncunun diziden neden ayrıldığına dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da, konuyla ilgili henüz net ve resmi bir açıklama yapılmadı.

Kulislerde farklı senaryolar konuşulurken, ayrılığın hikâye gereği mi yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı belirsizliğini koruyor. Dizinin takipçileri sosyal medyada konuyla ilgili yorumlar yaparken, yapım ekibinden gelecek açıklamayı bekliyor.