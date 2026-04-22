Televizyon kanallarının sevilen dizilerin sezon finali tarihlerinin birer birer netleşmesiyle birlikte izleyiciler büyük bir endişe ile Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon finali tarihini merak ediyordu. Güller ve Günahlar, Uzak Şehir gibi iddialı dizilerin bir süreliğine yayın hayatına ara vermeleriyle birlikte Taşacak Bu Deniz dizisi ile ilgili de karar verildi. Başrolünde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın oynadığı Taşacak Bu Deniz dizisi sevenleri, fenomen yapımının her bölümünü ayrı bir heyecanla TRT1 ekranlarından takip ederken dizinin sezon finaline girecek olması dizinin fanlarını üzdü. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Taşacak Bu Deniz dizisi sezon final tarihi belli oldu mu? Taşacak Bu Deniz dizisini takip eden izleyicileri yakından ilgilendiren yeni gelişmeler!

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon finali ne zaman? Taşacak Bu Deniz dizisi sezon finali tarihi belli oldu! Popüler dizilerin sezon finali tarihlerinin netleşmesiyle birlikte, TRT1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon finali tarihi merak ediliyordu. Taşacak Bu Deniz dizisi, yaklaşık 1,5 ay sonra sezon finaline girecek. Dizi, 5 Haziran Cuma günü 31. bölümüyle ekranlara bir süreliğine veda edecek.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ NE ZAMAN SEZON FİNALİNE GİRECEK?

Cuma günlerinin reyting rekortmen dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz dizisi, adrenalin dolu bölümleriyle her hafta ayrı bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor.

Televizyon ekranlarında verilen dizilerin başta milli maçlar ve resmi tatiller olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı ekrana verilememeleri dizilerin erken sezon finaline gidebileceği konusunda düşünceleri de beraberinde getirirken; izleyicilerin takip ettikleri dizilerin sezon finali tarihlerinin bir bir netleşmesi Taşacak Bu Deniz fanları üzerinde de paniğe neden olmuştu.

Peki kısa zamanda rekor bir izleyici kitlesi elde eden Taşacak Bu Deniz dizisi sezon finaline yönelik netleşen bir karar oldu mu?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU!

OGM Pictures imzasını taşıyan Taşacak Bu Deniz dizisinin yaklaşık 1,5 ay sonra sezon finaline gireceği öğrenildi. Kulislerden sızan bilgilere göre; Taşacak Bu Deniz dizisi 5 Haziran Cuma günü 31. bölümüyle ekranlara bir süreliğine veda edecek.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Cuma günleri reyting istatistiklerinde zirvede gelen dizilerden olan Taşacak Bu Deniz dizisinin başarılı oyuncu kadrosunda; Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük, Erdem Şanlı, Onur Dilber, Ava Yaman, Batuhan Bayar, Ulviye Karaca, Hande Nur Tekin, Zeynep Atılgan, Hakan Salınmış, Gerçek Alnıaçık, Burcu Cavrar ve Seda Soysal gibi isimler yer alıyor.