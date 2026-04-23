SON DAKİKA!
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon finali tarihi netleşmeye başladı. Son dönemde gündeme gelen erken final iddiaları izleyicinin merakını artırırken, kulislerden sızan bilgilere göre dizi 31. bölümüyle sezon arasına girecek. Yeni bölüm ise 24 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek. Peki Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Haber Merkezi
23.04.2026
saat ikonu 08:50
23.04.2026
saat ikonu 08:50

OGM Pictures imzalı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu Taşacak Bu Deniz, sezon finalinde dikkat çekecek gelişmelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cuma akşamlarının güçlü yapımları arasında yer alan dizi, bu bölümüyle de uzun süre konuşulacak bir kapanış yapmayı hedefliyor. Peki Taşacak Bu Deniz ne zaman? Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
OGM Pictures imzalı Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon finali ve yeni sezon başlangıç tarihleri hakkında bilgiler paylaşılıyor.
Taşacak Bu Deniz'in 5 Haziran 2026'da yayınlanacak 31. bölümüyle sezon finali yapması bekleniyor.
Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan'ın rol aldığı reklam filminin bu hafta yayınlanması öngörülüyor.
Son bölümde, Koçari ailesi yeni bir krizle karşılaştı; Şerif'in su kaynaklarını zehirlediği ve soğuk hava deposunu hedef aldığı ortaya çıktı.
Adil ile Oruç'un Rusya'da kurulan bir tuzakta yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.
Yeni sezonun ise Eylül veya Ekim 2026'da başlaması öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da mevcut bilgilere göre Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran 2026’da yayınlanacak 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak tanıtımlarla tarihin kesinlik kazanması bekleniyor.

ERDEM ŞANLI İLE ZEYNEP ATILGAN’IN REKLAM FİLMİ BU HAFTA YAYINLANACAK

Erdem Şanlı ile Zeynep Atılgan’ın oynadığı İso ve Fadime karakterlerinin yer aldığı reklam filmi, geçtiğimiz hafta bölüm yayınlanmaması nedeniyle ertelenmişti. Söz konusu reklamın bu hafta izleyiciyle buluşması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde ise Koçari ailesi, Esme’nin Şerif’ten kurtuluşunu kutlarken yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Şerif’in intikam planı doğrultusunda köyün su kaynaklarını zehirlediği ve soğuk hava deposunu hedef aldığı ortaya çıktı.

Rusya’da kurulan tuzakta Adil ile Oruç’un yaşam mücadelesi vermesi, hikâyedeki gerilimi daha da artırdı.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonun başlangıç tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak televizyon sektöründeki genel takvim göz önünde bulundurulduğunda, dizinin Eylül ya da Ekim 2026’da yeniden ekranlara dönmesi öngörülüyor.

