OGM Pictures imzalı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu Taşacak Bu Deniz, sezon finalinde dikkat çekecek gelişmelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cuma akşamlarının güçlü yapımları arasında yer alan dizi, bu bölümüyle de uzun süre konuşulacak bir kapanış yapmayı hedefliyor. Peki Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da mevcut bilgilere göre Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran 2026’da yayınlanacak 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak tanıtımlarla tarihin kesinlik kazanması bekleniyor.

ERDEM ŞANLI İLE ZEYNEP ATILGAN’IN REKLAM FİLMİ BU HAFTA YAYINLANACAK

Erdem Şanlı ile Zeynep Atılgan’ın oynadığı İso ve Fadime karakterlerinin yer aldığı reklam filmi, geçtiğimiz hafta bölüm yayınlanmaması nedeniyle ertelenmişti. Söz konusu reklamın bu hafta izleyiciyle buluşması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde ise Koçari ailesi, Esme’nin Şerif’ten kurtuluşunu kutlarken yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Şerif’in intikam planı doğrultusunda köyün su kaynaklarını zehirlediği ve soğuk hava deposunu hedef aldığı ortaya çıktı.

Rusya’da kurulan tuzakta Adil ile Oruç’un yaşam mücadelesi vermesi, hikâyedeki gerilimi daha da artırdı.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonun başlangıç tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak televizyon sektöründeki genel takvim göz önünde bulundurulduğunda, dizinin Eylül ya da Ekim 2026’da yeniden ekranlara dönmesi öngörülüyor.