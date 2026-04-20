Medya
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Yeraltı, Eşref Rüya ve Taşacak Bu Deniz dizisi kaldırıldı mı, final mi yaptı? Dizilerin yeni bölümü bu hafta var mı, ne zaman?

Geçtiğimiz hafta birçok dizinin yeni bölümü ekranlara gelmezken Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından birçok uzman dizilerde ekranlara gelen şiddet olaylarına vurgu yapmıştı. Özellikle Kanal D ekranlarından yayınlanan Eşref Rüya ve Now TV’den izleyicilerle buluşan Yeraltı dizisi ele aldığı konu ve şiddet içeren sahneleriyle sosyal medyada gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta Yeraltı, Eşref Rüya ve Taşacak Bu Deniz dizisi yayın akışından çıkarılırken gözler yapımlardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Dizilerin yeni bölümlerinin ekranlara gelmemesinin ardından bu haftanın yayın akışları netlik kazanmaya başladı. Peki Yeraltı, Eşref Rüya ve Taşacak Bu Deniz kaldırılacak mı, yeni bölüm var mı, yok mu? İşte, tartışılan diziler hakkında son gelişmeler…

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan ’da Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir başrolleri paylaşırken yetimhanede büyüyen Eşref karakterinin başından geçen olaylar konu alınıyor. Now ekranlarından yayınlanan Yeraltı dizisinde ise ailesinin intikamını almak için katili öldüren ve cezaevinden çıktıktan sonra kendisini İstanbul kartellerinin arasında bulan Haydar’ın hayat hikayesi ele alınıyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan adlı yapımda ise Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük, Ava Yaman, Aytek Şayan gibi isimler rol alıyor. Okullarda yaşanan saldırıların ardından ekranlardaki şiddet içerikleri tartışma konusu olurken. Bazı yapımların ekranlara veda edeceği iddia edildi. Peki Yeraltı, Eşref Rüya ve Taşacak Bu Deniz dizisi kaldırıldı mı, final mi yaptı? İşte, konuya ilişkin bilgiler…

Okullarda yaşanan saldırıların ardından ekranlardaki şiddet içerikli yapımların kaldırılacağı iddiaları üzerine Yeraltı, Eşref Rüya ve Taşacak Bu Deniz dizilerinin akıbeti netleşiyor.
Yeraltı dizisinin senaryosunda değişiklikler yapılacağı ve şiddet içeriklerinin azaltılacağı konuşuluyor, yeni bölümü 22 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelecek.
Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 22 Nisan'da izleyici karşısına çıkacak, kaldırılmasına veya final yapmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.
Taşacak Bu Deniz dizisi, okullarda yaşanan silahlı saldırı nedeniyle geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle yayınlanmamış, bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
YERALTI DİZİSİ KALDIRILDI MI, YENİ BÖLÜM VAR MI?

Ekran hayatına yeni başlayan ve kısa sürede fenomen haline gelen Yeraltı dizisinde şiddet içerikli sahneler dikkat çekerken her hafta Çarşamba günleri ekranlara geliyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan gibi isimlerin rol aldığı dizinin yapımcısı Medyapım’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken Yeraltı dizisinin senaryosunda değişiklikler yapılacağı ve şiddet içeriklerinin azaltılacağı kulislerde konuşuluyor. Yeraltı dizisinin yeni bölümü 22 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’da ekranlara gelecek. Fenomen yapım NOW TV’nin yayın akışında yer aldı.

EŞREF RÜYA DİZİSİ BİTTİ Mİ, KALDIRILDI MI?

Geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayan Eşref Rüya yapımında Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi, Necip Memilli, Tolga Tekin Neslihan Arslan gibi isimler rol alıyor. Çarşamba günü ekranlara gelen Eşref Rüya dizisi yeni bölümüyle 22 Nisan günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin kaldırılmasına veya final yapmasına yönelik yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmezken diğer dizilerde olduğu gibi senaryosunda değişiklik yapılabileceği konuşuluyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMÜ BU HAFTA VAR MI, FİNAL Mİ YAPACAK?


Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz adlı yapım geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullarda yaşanan silahlı saldırı sebebiyle yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmadı. Taşacak Bu Deniz dizisi okullarda üzücü saldırının yaşanması sebebiyle yeni bölümüyle yayınlanmadı. Diğer dizilere kıyasla daha az şiddet sahnesinin bulunduğu Karadeniz’i konu alan yapım bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

