22 Nisan Çarşamba Kuruluş Orhan dizisi bu akşam var mı? Kuruluş Orhan dizisi neden yok, yeni bölümü ne zaman?

Çarşamba akşamlarının iddialı yapımlarından olan Kuruluş Orhan dizisi, heyecan dolu gelişmeleriyle izleyiciler arasında büyük bir beğeni ile takip ediliyor. Nilüfer Hatun ile Sultan Orhan arasında yaşanan gerilimin hat safhaya çıktığı yeni bölüm için dizinin sıkı takipçileri fenomen dizinin yayınlanmasını dört gözle bekler iken; Galatasaray - Gençlerbirliği Türkiye Kupası maçının ekranlarda oynayacak olması izleyicileri şüpheye düşürdü. Peki Kuruluş Orhan dizisi yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak mı? Kuruluş Orhan dizisi bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Orhan dizisi neden yok, Kuruluş Orhan’ın yeni bölümü ne zaman?
KURULUŞ ORHAN DİZİSİ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
ATV kanalının sevilen projelerinden olan Kuruluş Orhan dizisinin 22 Nisan Çarşamba günü (bu akşam) yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler arasında merak ediliyor.
Ekrana gelen son bölümde; Sultan Orhan’ın Asporça ile evliliği, saray içinde büyük bir sarsıntıya sebep olmuştu.
Nilüfer’in bu haberi aldığında yaşadığı hayal kırıklığı ise Orhan ile aralarındaki duygusal bağı çukuruma iterek izleyicileri ekrana kilitlemişti.
Heyecanın zirveye ulaştığı bu bölümden yeni bölüm büyük bir heyecanla beklenir olmuştu.
Normal şartlar altında 22. bölümü bu akşam yayınlanması planlanan Kuruluş Orhan’ın akşam yeni bölümünün yayınlanmayacak olması dikkat çekti.
KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEDEN YOK?
22 Nisan 2026 Çarşamba günü ATV’nin yayın akışı listesinden çıkarılan Kuruluş Orhan dizisi, yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelmeyecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi bünyesinde karşılaşılacak olan Galatasaray - Gençlerbirliği maçının yayınlanacak olması sebebiyle ekranların başarılı dizisi Kuruluş Orhan’ın yeni bölüm yayın tarihi ertelenmiş oldu.
Peki Kuruluş Orhan dizisi yeni bölümüyle hangi gün izleyicilerle buluşacak?
KURULUŞ ORHAN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
İzleyicilerin gözünde yeni bölümü zor beklenen Kuruluş Orhan dizisinin 22. yeni bölümünün önümüzdeki hafta 29 Nisan Çarşamba günü ekranlarda olması bekleniyor.
22 NİSAN ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI LİSTESİNDE NELER VAR?
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 Atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 Atv Ana Haber
19: 45 Kupa Günlüğü
20: 30 Galatasaray - Gençlerbirliği
22: 40 Kuruluş Orhan 21.Bölüm