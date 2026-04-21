Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Delikanlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Delikanlı son bölümde neler oldu?

Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı ‘Delikanlı’ dizisi, dün akşam üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümün sona ermesiyle birlikte dikkatler hızla yeni gelişmelere ve özellikle 4. bölüm fragmanına çevrildi. Peki Delikanlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Delikanlı son bölümde neler oldu?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Delikanlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Delikanlı son bölümde neler oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 12:36
|
‘Delikanlı’ dizisinde son bölümde Dila ile Hazan arasındaki ilişki, yaşanan olayların etkisiyle giderek daha da gerildi. İkilinin arasındaki bağı zayıflatmaya çalışan , sürecin daha da karmaşık ve çatışmalı bir hal almasına neden oldu. Peki Delikanlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Delikanlı son bölümde neler oldu?

HABERİN ÖZETİ

Delikanlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Delikanlı son bölümde neler oldu?

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
'Delikanlı' dizisinin son bölümünde Dila ve Hazan arasındaki gerilim artarken, Yusuf'un olaylara müdahalesi durumu daha da karmaşık hale getirdi. 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
Dila üzerindeki baskı artarken, Zühre kızındaki değişimi fark etmeye başladı.
Sarp'ın korumacı tutumu sertleşirken, Hazan olayların içinde yalnızlaştı.
Yusuf'un geçmişi ve Sarp çevresine nasıl dahil olduğu ortaya çıktı.
Günümüzde Yusuf'un Sarp ve Tahsin ile kurmaya çalıştığı ortaklık dengeleri karmaşıklaştırdı.
Yusuf, Dila'yı ailesinin en zayıf halkası olarak görmeye başladı.
Dizinin konusu, İstanbul'un arka sokaklarında büyüyen Yusuf'un ailesini koruma mücadelesi ve adaletsiz düzene karşı savaşını anlatıyor.
Başrollerde Mert Ramazan Demir (Yusuf), Melis Sezen (Hazan), Salih Bademci (Sarp) ve Mina Demirtaş (Dila) yer alıyor.
DELİKANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ev cephesinde ise Dila üzerindeki baskı belirgin şekilde arttı. Zühre, kızındaki değişimi fark etmeye başlarken, Sarp’ın korumacı tutumu giderek daha sert ve kontrolcü bir yapıya büründü.

Hazan ise olayların içinde giderek daha fazla yalnızlaştı. Bölümde ayrıca geçmişe dair önemli detaylar da izleyiciye sunuldu. Yusuf’un sıradan bir yaşamdan, Sarp ve çevresinin kurduğu düzenin içine nasıl dahil olduğu ortaya çıktı.

Günümüzde ise Yusuf’un Sarp ve Tahsin ile kurmaya çalıştığı ortaklık, dengeleri daha da karmaşık bir noktaya taşıdı. Yaşanan krizler taraflar arasındaki güven sorununu derinleştirirken, Yusuf’un Dila’yı ailesinin en zayıf halkası olarak görmeye başladığı dikkat çekti.

DELİKANLI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

‘Delikanlı’ dizisinin 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının kısa süre içinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.


DELİKANLI DİZİSİNİN KONUSU

Yeni sezon dizilerinden “Delikanlı”, İstanbul’un arka sokaklarında geçen sert bir yaşam hikâyesini ekranlara taşıyor. Hikâye, çocukluğundan itibaren zorluklarla büyüyen Yusuf adlı genç bir adamın etrafında şekilleniyor.

Yusuf’un hayatı, ailesini koruma mücadelesi ve adaletsiz düzene karşı verdiği savaşla giderek karmaşık bir hale geliyor. Genç yaşta içine çekildiği suç dünyası, hem kendi geleceğini hem de sevdiklerinin hayatını derinden etkiliyor.

Yıllar sonra farklı bir kimlikle geri dönen Yusuf’un, geçmişiyle yüzleşmesi ve hesaplaşma süreci dizinin ana eksenini oluşturuyor.

Dizi, aşk, intikam, aile bağları ve güç mücadelesi temalarını dramatik bir anlatımla işliyor.

DELİKANLI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde son dönemin dikkat çeken oyuncuları yer alıyor.

Başrolde Yusuf karakterine Mert Ramazan Demir hayat verirken, onun çocukluk aşkı Hazan rolünde Melis Sezen izleyici karşısına çıkıyor. Hikâyede önemli bir diğer karakter olan Sarp rolünü Salih Bademci üstleniyor. Genç oyuncu Mina Demirtaş ise Dila karakteriyle kadroda yer alıyor.

Yardımcı oyuncu kadrosunda ise Devrim Yakut, Onur Ünsal, Fırat Altunmeşe, Tuana Naz Tiryaki ve Ergun Kuyucu gibi isimler bulunuyor.

Delikanlı dizisinin bölüm başı maliyeti ortaya çıktı! Fiyatı duyanlar şaşkına döndü
Delikanlı dizisinin Dila'sı Mina Demirtaş, sosyal medyada linçlendi! Resmen alay konusu oldu
ETİKETLER
#yusuf
#Dilan Gül
#Delikanlı
#Sarp Akkaya
#Hazan
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.