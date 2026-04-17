Show TV'nin yeni iddialı projesi olan Delikanlı dizisi, daha iki bölüm yayınlanmasına rağmen şimdiden Pazartesi akşamlarının en gözde dizileri arasında yerini aldı. Başrolünde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş'ın buluştuğu Delikanlı dizisi; dramatik hikayesi ve genç oyuncu kadrosuyla kısa zamanda dikkat çeken yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Delikanlı dizisinin kilit karakterlerinden Dila'yı oynayan genç isim Mina Demirtaş'ın oyunculuk performansı ise son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

HABERİN ÖZETİ Delikanlı dizisinin Dila'sı Mina Demirtaş, sosyal medyada linçlendi! Resmen alay konusu oldu Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı'da Dila karakterini canlandıran Mina Demirtaş'ın oyunculuk performansı, sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Delikanlı dizisi, Pazartesi akşamlarının gözde dizilerinden biri haline geldi. Dizinin başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş yer alıyor. Mina Demirtaş'ın Delikanlı'daki Dila karakteriyle sergilediği performans, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Oyuncunun sahne boyunca sürekli gülmesi ve önceki dizisi Kızıl Goncalar'daki performansıyla karşılaştırılması eleştirilere yol açtı.

DELİKANLI'NIN DİLA'SI MİNA DEMİRTAŞ'A TEPKİLER ARTIYOR

Kızıl Goncalar'daki muhteşem oyunculuk performansıyla uzun süre dizi gündeminin övülen genç isimlerinden olan Mina Demirtaş, yeni dizisi olan Delikanlı'daki Dila karakteriyle eleştirik okların hedefi oldu.

Delikanlı dizisinde tipik bir ergen'i ekrana taşıyan ve sahne sırasında sürekli gülmeleriyle gündeme gelen oyuncu Mina Demirtaş'a tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüyor.

OYUNCULUĞUYLA ALAY KONUSU OLAN MİNA DEMİRTAŞ LİNÇLENDİ

Delikanlı dizisinin yayınlanan son bölümünde; evde mutlu olduğu anlardan birini oynadığı sırada Mina Demirtaş'ın, sahne boyunca devamlı olarak gülmesi eleştiri topladı.

"Niye sürekli gülüyor?", "Kızıl Goncalarda iken ne iyiydi buraya yakışmamış", "Dediklerinden hiçbir şey anlamadım, kimse niye uyarmamış?", " Kızıl Goncalardaki oyunculuğundan sonra kariyerini bu dizide batırmış" yorumları peş peşe geldi.