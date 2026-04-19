Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlayan Delikanlı dizisi, ekranların büyük bir merakla beklenen projeleri arasında yer alıyordu. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Delikanlı dizisi, ilk bölümüyle izleyiciden istediği ilgiyi görmese de ikinci bölümüyle reytinglerde yükselişe geçmişti. Pazartesi akşamları seyirciyle buluşan OGM Pictures imzalı iddialı proje Delikanlı’nın bölüm başı maliyeti ortaya çıktı. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı ve güçlü hikayesiyle adından söz ettiren Delikanlı dizisinin sadece bir bölümünde harcanan fiyat duyanları şaşkına çevirdi. Reyting macerasında başarılı bir çıkış yakalamak için mücadele eden dizinin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı. İşte Delikanlı dizisinin bölüm başı maliyeti…

HABERİN ÖZETİ Delikanlı dizisinin bölüm başı maliyeti ortaya çıktı! Fiyatı duyanlar şaşkına döndü Show TV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan ve ilk bölümüyle istenilen ilgiyi göremese de ikinci bölümüyle reytinglerde yükselişe geçen Delikanlı dizisinin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı. Delikanlı dizisinin bölüm başı maliyeti 30 milyonun üstünde. Dizinin yapım şirketi OGM Pictures. Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor, senaryosunu Aybike Ertürk kaleme alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin bölüm başı maliyetini X hesabından duyurdu.

Yerli dizi maliyetlerinin giderek arttığı şu dönemde reytinglerde düşük bir performans sergileyen projeler final kararıyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle dizilerin erken final kararı almasında; bölüm başı maliyetleri, başrollerin aldığı ücretler, düşük reyting rakamları ve reklam gelirlerinin azalması önemli rol oynuyor. Hal böyle olunca ekranlarda tutabilen ve izlenebilen dizi sayısı git gide düşüyor.

Show TV ekranlarının yeni iddialı projeleri arasında yer alan Delikanlı’nın sadece bir bölüm için harcadığı ücret sosyal medyaya damga vurdu. Birsen Altuntaş X hesabından bir takipçisinin sorusuna cevap verdi. Ünlü gazeteci, verdiği cevapta Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı’yı örnek gösterdi. “Delikanlı dizisinin bölüm maliyeti 30 milyonun üstünde...” ifadesini kullanan Altuntaş, sektördeki maliyetin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.