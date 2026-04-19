 | Selime Albayrak

Delikanlı dizisinin bölüm başı maliyeti ortaya çıktı! Fiyatı duyanlar şaşkına döndü

Ekranların büyük bir merakla beklenen Delikanlı dizisi, geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlamıştı. Show TV ekranlarının yeni iddialı projeleri arasında yer alan Delikanlı’nın bölüm başı maliyeti ortaya çıktı. Dizinin sadece bir bölümünde harcanan fiyat duyanları şaşkına çevirdi. Reyting macerasında başarılı bir çıkış yakalamak için mücadele eden dizinin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı. İşte detaylar…

Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlayan , ekranların büyük bir merakla beklenen projeleri arasında yer alıyordu. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Delikanlı dizisi, ilk bölümüyle izleyiciden istediği ilgiyi görmese de ikinci bölümüyle reytinglerde yükselişe geçmişti. Pazartesi akşamları seyirciyle buluşan OGM Pictures imzalı iddialı proje Delikanlı’nın bölüm başı maliyeti ortaya çıktı. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı ve güçlü hikayesiyle adından söz ettiren Delikanlı dizisinin sadece bir bölümünde harcanan fiyat duyanları şaşkına çevirdi. Reyting macerasında başarılı bir çıkış yakalamak için mücadele eden dizinin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı. İşte Delikanlı dizisinin bölüm başı maliyeti…

Show TV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan ve ilk bölümüyle istenilen ilgiyi göremese de ikinci bölümüyle reytinglerde yükselişe geçen Delikanlı dizisinin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı.
Delikanlı dizisinin bölüm başı maliyeti 30 milyonun üstünde.
Dizinin yapım şirketi OGM Pictures.
Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor, senaryosunu Aybike Ertürk kaleme alıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin bölüm başı maliyetini X hesabından duyurdu.
DELİKANLI DİZİSİNİN BÖLÜM BAŞI MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI!

Başrollerinde , Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Delikanlı dizisi, geçtiğimiz haftalarda ekran macerasına başladı. Pazartesi akşamlarının yeni iddialı projeleri arasına ismini yazdıran Delikanlı’nın bölüm başı maliyeti ortaya çıktı. Reytinglerde yükselişe geçmeye çalışan Delikanlı dizisinin maliyeti ise merak konusu oldu.

Yönetmen koltuğunda usta isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Aybike Ertürk'ün kaleme aldığı Delikanlı dizisi ilk bölümüyle reyting macerasına kötü başlamıştı. İkinci bölümüyle reytinglerde yükselişe geçmeye başlayan Delikanlı dizisinin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı. Güçlü bir intikam öyküsünü ekranlara taşıyan Delikanlı dizisi, izleyici tarafından ilgiyle karşılandı.

Yerli dizi maliyetlerinin giderek arttığı şu dönemde reytinglerde düşük bir performans sergileyen projeler final kararıyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle dizilerin erken final kararı almasında; bölüm başı maliyetleri, başrollerin aldığı ücretler, düşük reyting rakamları ve reklam gelirlerinin azalması önemli rol oynuyor. Hal böyle olunca ekranlarda tutabilen ve izlenebilen dizi sayısı git gide düşüyor.

DELİKANLI DİZİSİ MALİYETİYLE DUDAK UÇUKLATTI!

Yapım şirketleri yerli dizilerin bir bölümünü çekebilmek için milyonlarca TL harcama yapıyor. Televizyon ekranlarında yer alan her bir dizi için milyonlarca TL harcanıyor. Yapım şirketlerinin diziler için harcadığı bütçeler zaman zaman gündemde yerini alıyor. Şimdilerde ekranlarının iddialı projeleri arasında yer alan Delikanlı’nın bölüm başı maliyeti dudak uçuklatıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Show TV ekranlarının pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Delikanlı dizisinin bölüm başı maliyetini açıkladı. OGM Pictures imzalı Delikanlı dizisi etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, bölüm başı maliyeti ise dudak uçuklattı.

Show TV ekranlarının yeni iddialı projeleri arasında yer alan Delikanlı’nın sadece bir bölüm için harcadığı ücret sosyal medyaya damga vurdu. Birsen Altuntaş X hesabından bir takipçisinin sorusuna cevap verdi. Ünlü gazeteci, verdiği cevapta Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı’yı örnek gösterdi. “Delikanlı dizisinin bölüm maliyeti 30 milyonun üstünde...” ifadesini kullanan Altuntaş, sektördeki maliyetin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Delikanlı dizisinin Dila'sı Mina Demirtaş, sosyal medyada linçlendi! Resmen alay konusu oldu
Fırat Tanış Delikanlı dizisinin kadrosundan çıkarıldı! Delikanlı'nın Miran karakterini kimin oynayacağı merak ediliyor
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
