Fırat Tanış Delikanlı dizisinin kadrosundan çıkarıldı! Delikanlı'nın Miran karakterini kimin oynayacağı merak ediliyor

Televizyon dünyasında gündem oluşturan gelişmelerden biri de Delikanlı dizisinde yaşandı. Dizinin hikâyesine 3. bölümde dahil olan ve başrol karakter Sarp’ın çocukluk yıllarından düşmanı “Miran”ı oynayacak olan Fırat Tanış’ın projedeki yolculuğu kısa sürdü. Oyuncunun kadroya katılmasının ardından sosyal medyada yükselen tepkiler, yapım ekibini harekete geçirdi. Özellikle geçmişte adı şiddet iddialarıyla anılan Tanış’a yönelik eleştirilerin artması üzerine, dizinin yapımcılarının oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası dizinin ilerleyen bölümlerinde hikâyenin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

FIRAT TANIŞ DELİKANLI’DAN ÇIKARILDI

Delikanlı dizisinin 3. bölümünde kadroya dahil olacağı konuşulan Fırat Tanış ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Sarp karakterinin çocukluk yıllarından düşmanı “Miran” rolüyle yer alması planlanan Tanış’la yollar ayrıldı. Oyuncunun projeye dahil olacağının duyulmasının ardından sosyal medyada gelen tepkiler dikkat çekmiş, geçmişte adı şiddet olayıyla anılan Tanış’a yönelik eleştiriler kısa sürede gündem olmuştu.

Kulislerde konuşulanlara göre, alınan ayrılık kararının arkasında kanal yönetiminin yaklaşımı yer alıyor. Özellikle 7 ay önce kayyum atanan Show TV yönetiminin, “kötü örnek oluşturabilecek ekran yüzleriyle çalışmama” yönündeki tutumunun bu kararda etkili olduğu iddia edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından yapım şirketi OGM Pictures tarafından yazılı bir açıklama yapıldığı öğrenildi. Açıklamada, projeye ilişkin alınan kararların titizlikle değerlendirildiği vurgulanırken, izleyici hassasiyetlerinin de göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.

FIRAT TANIŞ’IN SAHNELERİ ÇIKARILDI

Delikanlı dizisinde yaşanan Fırat Tanış gelişmesi gündemdeki yerini koruyor. Yapım şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Miran karakterine değerli katkılar sunacağına inandığımız sevgili Fırat Tanış’la proje özelindeki görüşmelerimizi mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdığımızı bildirmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan ayrılık sonrası dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Tanış’ın dizide çekilen sahnelerinin de yayından çıkarıldığı öğrenildi. Bu gelişme, dizinin ilerleyen bölümlerinde Miran karakterinin nasıl şekilleneceği sorusunu da beraberinde getirdi.

Karakterin tamamen hikâyeden çıkarılıp çıkarılmayacağı ya da farklı bir oyuncuyla devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir karar alınmadığı belirtiliyor. Öte yandan Fırat Tanış’ın, dizinin yönetmeni Zeynep Günay ile özel hayatında da birlikte olduğu bilgisi kulislerde konuşulmaya devam ediyor.