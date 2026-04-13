 Funda Aydın

Fırat Tanış Delikanlı dizisine dahil oldu! Miran karakteri hikâyeyi değiştirecek

OGM Pictures imzalı ve yapımcılığını Onur Güventaman’ın üstlendiği “Delikanlı” dizisinin kadrosuna usta oyuncu Fırat Tanış dahil oluyor. Tanış, üçüncü bölümde hikâyeye Miran karakteriyle giriş yapacak. Miran’ın gelişi, Delikanlı dizisinde dengeleri değiştirecek önemli gelişmelere zemin hazırlayacak ve hikâyeyi yeni bir noktaya taşıyacak. Fırat Tanış’ın Miran karakteri izleyicinin heyecanını ikiye katladı!

Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 22:18

Fırat Tanış, OGM Pictures imzalı Delikanlı dizisinin kadrosuna güçlü bir rolle dahil oluyor. Yapımcılığını Onur Güventaman’ın üstlendiği dizide Tanış, üçüncü bölüm itibarıyla Miran karakterini oynayacak. Yoksulluk ve sevgisizlik içinde büyüyen Miran, hayatın en sert yüzüyle erken yaşta tanışmış, içindeki öfke ve adalet duygusuyla şekillenmiş bir karakter olarak hikâyeye yön verecek. Miran’ın gelişinin dizide oluşturacağı etkileri ise merakla bekleniliyor. Peki, Delikanlı dizisinin Miran’ı kimdir?

Fırat Tanış, OGM Pictures imzalı 'Delikanlı' dizisine Miran karakteriyle dahil oluyor.
Fırat Tanış, dizinin üçüncü bölümünden itibaren Miran karakterini canlandıracak.
Miran, yoksulluk ve sevgisizlik içinde büyümüş, öfke ve adalet duygusuyla şekillenmiş bir karakter.
Miran'ın Sarp ile kurduğu ilişki ve Yusuf'la kesişen yolu, hikayede önemli kırılma noktalarına neden olacak.
Dizide dengeleri değiştirmesi beklenen Miran karakterinin aşkla tanışması, iç dünyasında büyük bir dönüşüm başlatacak.
'Delikanlı' dizisinin konusu, İstanbul'un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf'un ailesini ayakta tutmaya çalışırken yeraltı dünyasına sürüklenmesi üzerine kurulu.
FIRAT TANIŞ’TAN YENİ PROJE

Fırat Tanış, OGM Pictures imzalı ve yapımcılığını Onur Güventaman’ın üstlendiği Delikanlı dizisiyle yeni bir projede yer alacak. Başarılı oyuncu, dizinin üçüncü bölümünden itibaren Miran karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Miran’ın Sarp ile kurduğu güvene dayalı ilişki ve Yusuf’la kesişen yolu, Miran’ın hayatında önemli kırılma noktalarına neden olacak. Aşk ile tanışması ise karakterin iç dünyasında büyük bir dönüşüm başlatacak. Dizide dengeleri değiştirmesi beklenen Miran karakteri, hikâyeyi daha karanlık ve dramatik bir noktaya taşırken, izleyicilere güçlü bir anlatım sunacak. Tanış’ın performansı şimdiden merakla bekleniyor.

DELİKANLI DİZİSİNİN MİRAN’I KİMDİR?

Miran, yoksulluk ve sevgisizlik içinde büyümüş, hayatın sert koşullarıyla erken yaşta tanışmış güçlü ve karmaşık bir karakter olarak dikkat çekiyor. İçinde taşıdığı derin öfke ve adalet arayışı, onu sabırlı, kontrollü ve kolay pes etmeyen bir yapıya dönüştürürken, dışarıdan sakin görünen ancak iç dünyasında yoğun bir çatışma yaşayan bir profil çiziyor.

DELİKANLI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Mert Ramazan Demir (Yusuf), Melis Sezen (Hazan), Salih Bademci (Sarp), Mina Demirtaş (Dila), Onur Ünsal (Kamer), Gökhan Yıkılan (Korkut), Erdem Adilce (Remzi), Asena Girişken (Arzu), Velatnu Aydın (Murat), Fırat Altunmeşe (Saffet), Zehra Barto (Elmas), Dilara Yılmaz (Asya), Mine Teber (Meryem), Elçin Atamgüç (Makbule),

Zamire Zeynep Özdemir (Nazan), Kerimcan Kamal (Tahsin), Necat Bayar (Tayyar), Ergun Kuyucu (Hüsnü), Sinem Öcalır (Fidan), Hakan Eksen (Gürbüz), Tuana Naz Tiryaki (Elif), Aslı Kaplan (Nimet), Gökhan Güvenatam (Halil), ve Devrim Yakut (Zühre) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU

İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. Çocukluk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler.

Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları ve saklanan sırlar onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

