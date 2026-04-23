Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Güney Kutbu’na giden en genç Türk oldu! 7 yaşındaki Pars, özel izinle Antarktika’da 14 gün yaşadı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Pars Danışan, özel izinle Güney Kutbu’na gitti. Burada 14 gün yaşayan 7 yaşındaki Danışan, kutba çıkan en genç Türk çocuğu oldu. Güney Kutbu’nda Türk bayrağı açan küçük çocuk çevrenin ve tabiatın korunması isteğini dile getirdi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan turizmci Murat Danışan ile ev hanımı Ebru Danışan’ın ilkokul 1. Sınıf öğrencisi oğlu 7 yaşındaki Pars Danışan, buzullarda yaşayan hayvanları çok merak ettiğini belirterek ailesinden kendisini Antarktika’ya götürmesini istedi. Çocuklarının isteğini yerine getirmek isteyen baba Murat Danışan girişimlerde bulundu. Çocukların ve yaşlıların sağlık ve güvenlik nedeniyle gidişinin yasak olduğu Güney Kutbu’na 7 yaşındaki Pars Danışan’ın gidebilmesi için İngiltere’deki firmalar aracılığıyla özel izin çıkarıldı. Tüm belgeleri hazırlanan Pars, zorlu bir yolculuğu başarı ile atlatarak hayalini gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden 7 yaşındaki Pars Danışan, buzullarda yaşayan hayvanları görmek için ailesiyle birlikte özel izinle Antarktika'ya gitti.
7 yaşındaki Pars Danışan, buzullarda yaşayan hayvanları çok merak ettiği için ailesinden Antarktika'ya götürmesini istedi.
Çocukların ve yaşlıların sağlık ve güvenlik nedeniyle gidişinin yasak olduğu Güney Kutbu'na gitmek için İngiltere'deki firmalar aracılığıyla özel izin çıkarıldı.
Yaklaşık bir hafta süren zorlu yolculuğun ardından aile Antarktika'ya ulaştı.
Pars, Güney Kutbu'nda 14 gün geçirerek çok sevdiği buzul hayvanlarını izledi ve dünyanın en tehlikeli deniz geçitlerinden biri olan Drake Geçidi'ni geçti.
Pars Danışan, Türk bayrağını açarak dünyayı koruma ve kirletmeme mesajı verdi.
YOLCULUK BİR HAFTA SÜRDÜ

Bu zorlu yolculuk ve Güney Kutbu’nda geçecek 2 haftalık süreye dayanabileceğini kanıtlayan 7 yaşındaki Pars Danışan’a istisnai izin verildikten sonra anne Ebru Danışan ve baba Murat Danışan ile birlikte yola çıkıldı.

Aile, Aydın’ın Kuşadası ilçesinden başlayan yolculuğun ardından bir hafta süren zorlu süreç sonrası Antarktika’ya, yani Güney Kutbu kıtasına ulaştı. Çok sevdiği buzul hayvanlarını izleyerek 14 gün geçiren Pars Danışan, dünyanın en tehlikeli deniz geçitlerinden biri olan Drake Geçidi’nin 3 gün süren zorlu geçişini tamamladıklarını ve hiç korkmadığını söyledi.

10-15 METREYE ULAŞAN DALGALAR AŞILDI

Atlas, Pasifik ve Güney Okyanusları olmak üzere 3 okyanusun kesiştiği bu sert sularda dalgalar 10-15 metreye ulaşırken, rüzgârın hızı 100 km/saatin üzerine çıkabildi. Bu zorlu yolculuğu tamamlayarak Güney Kutbu’na çıkan 7 yaşındaki Türk çocuğu Pars Danışan, burada Türk bayrağını açarak "Dünyamızı koruyalım. Lütfen dünyamızı kirletmeyelim" mesajı verip Türkiye’deki tüm çocuklara selamlarını iletti.

“ÖZEL SİGORTALAR YAPTIRARAK BU SEYAHATİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Yolculuğunu sağ salim tamamlayıp Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki evine dönen Pars Danışan, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek Güney Kutbu’nda yaşadıklarını anlattı.

Çocuğunun bu isteğini özel izinle gerçekleştirdiğini belirten baba Murat Danışan, "Çok istiyordu, yaşı tutmadığı için zorluklar vardı. İngiltere’de tanıdık firmalar vardı. Onların da yardımıyla özel sigortalar yaptırarak bu seyahati gerçekleştirip Pars’ın isteğini yerine getirdik" dedi.

“ÇOCUKLAR HER ORTAMA UYUM SAĞLAYABİLİR”

Pars’ın en büyük hayallerinden birinin Güney Kutbu ve burada yaşayan hayvanları yakından görmek olduğunu belirten anne Ebru Danışan ise, "Doğru hazırlık yapıldığında bence çocuklar her ortama uyum sağlayabilir. Biz de doğru hazırlık yapıp Pars’ın bu hayalini gerçekleştirmiş olduk" dedi.

