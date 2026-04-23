Güney Kutbu’na giden en genç Türk oldu! 7 yaşındaki Pars, özel izinle Antarktika’da 14 gün yaşadı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan turizmci Murat Danışan ile ev hanımı Ebru Danışan’ın ilkokul 1. Sınıf öğrencisi oğlu 7 yaşındaki Pars Danışan, buzullarda yaşayan hayvanları çok merak ettiğini belirterek ailesinden kendisini Antarktika’ya götürmesini istedi. Çocuklarının isteğini yerine getirmek isteyen baba Murat Danışan girişimlerde bulundu. Çocukların ve yaşlıların sağlık ve güvenlik nedeniyle gidişinin yasak olduğu Güney Kutbu’na 7 yaşındaki Pars Danışan’ın gidebilmesi için İngiltere’deki firmalar aracılığıyla özel izin çıkarıldı. Tüm belgeleri hazırlanan Pars, zorlu bir yolculuğu başarı ile atlatarak hayalini gerçekleştirdi.
Bu zorlu yolculuk ve Güney Kutbu’nda geçecek 2 haftalık süreye dayanabileceğini kanıtlayan 7 yaşındaki Pars Danışan’a istisnai izin verildikten sonra anne Ebru Danışan ve baba Murat Danışan ile birlikte yola çıkıldı.
Aile, Aydın’ın Kuşadası ilçesinden başlayan yolculuğun ardından bir hafta süren zorlu süreç sonrası Antarktika’ya, yani Güney Kutbu kıtasına ulaştı. Çok sevdiği buzul hayvanlarını izleyerek 14 gün geçiren Pars Danışan, dünyanın en tehlikeli deniz geçitlerinden biri olan Drake Geçidi’nin 3 gün süren zorlu geçişini tamamladıklarını ve hiç korkmadığını söyledi.
Atlas, Pasifik ve Güney Okyanusları olmak üzere 3 okyanusun kesiştiği bu sert sularda dalgalar 10-15 metreye ulaşırken, rüzgârın hızı 100 km/saatin üzerine çıkabildi. Bu zorlu yolculuğu tamamlayarak Güney Kutbu’na çıkan 7 yaşındaki Türk çocuğu Pars Danışan, burada Türk bayrağını açarak "Dünyamızı koruyalım. Lütfen dünyamızı kirletmeyelim" mesajı verip Türkiye’deki tüm çocuklara selamlarını iletti.
Yolculuğunu sağ salim tamamlayıp Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki evine dönen Pars Danışan, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek Güney Kutbu’nda yaşadıklarını anlattı.
Çocuğunun bu isteğini özel izinle gerçekleştirdiğini belirten baba Murat Danışan, "Çok istiyordu, yaşı tutmadığı için zorluklar vardı. İngiltere’de tanıdık firmalar vardı. Onların da yardımıyla özel sigortalar yaptırarak bu seyahati gerçekleştirip Pars’ın isteğini yerine getirdik" dedi.
Pars’ın en büyük hayallerinden birinin Güney Kutbu ve burada yaşayan hayvanları yakından görmek olduğunu belirten anne Ebru Danışan ise, "Doğru hazırlık yapıldığında bence çocuklar her ortama uyum sağlayabilir. Biz de doğru hazırlık yapıp Pars’ın bu hayalini gerçekleştirmiş olduk" dedi.