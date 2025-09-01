NASA astronotu nadir görülen kırmızı kutup ışıklarını görüntüledi

NASA astronotu Don Pettit, son görevi sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yakaladığı çarpıcı bir kutup ışığı (aurora) videosunu paylaştı. Kutup ışıkları, Güneş rüzgarından gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın üst atmosferindeki atom ve moleküllerle çarpışması sonucu oluşan doğal ışık gösterileri olarak ortaya çıkıyor.

Astronotların sık sık görmüş olduğu kutup ışıkları çoğu zaman yeşil renkte oluyorlar. Ancak Don Pettit'in yakalamayı başardığı kısa videoda da görülebileceği üzere bu kez aurora kırmızı renkte oluştu.

Pettit, pazar günü paylaştığı videoya eşlik eden yorumda, "Bu boyutta ve canlılıkta kırmızı kutup ışıkları nadirdir ve altı aylık bir Uluslararası Uzay İstasyonu görevi sırasında 2-3 kez görülür" ifadelerini kullandı.