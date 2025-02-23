Fransa’da bıçaklı 'terör eylemi' saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Mulhouse şehrinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda Cezayir asıllı bir şüpheli gözaltına alınırken, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau Cezayir'i suçladı.

Fransa'nın Mulhouse şehrindeki bir pazarın yakınlarında 1 şüpheli tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Şüpheli ise olay yerinde gözaltına alındı.

1987 Cezayir doğumlu olduğu tespit edilen şüpheli hakkında sınır dışı etme kararı bulunduğu bildirildi. Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, saldırıya ilişkin "terör grubuyla bağlantılı cinayet" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savcılığın saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdiğini belirterek, hayatını kaybeden kişinin ailesiyle dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

İÇİŞLERİ BAKANI CEZAYİR'İ SUÇLADI

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise saldırganın Cezayir tarafından geri alınması için 10 kez başvuruda bulunduklarını ancak bu ülkenin her defasında taleplerini reddettiğini ifade etti. Öte yandan Retailleau, saldırganın psikolojik sorunları olduğunu belirtti.

Tehlikeli kişilerin gözetim merkezinde tutulmasını gerektiğini ifade eden Retailleau, göç konusundaki düzensizliğin bir kez daha böyle bir "terör eylemine" sebebiyet verdiğini savundu.