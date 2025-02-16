Avusturya'da bıçaklı saldırı dehşeti! Ölü ve yaralılar var

Avusturya'nın Villach kentinde, bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırgan elindeki bıçakla sokaktaki insanlara saldırdı. Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, basına yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu bir kişinin sokaktan geçenlere bıçakla saldırdığını ifade etti.
Dionisio, saldırganın oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir Suriyeli olduğunu, olaydan hemen sonra gözaltına alındığını dile getirdi.
Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de çeşitli seviyelerde yaralandığını belirten Dionisio, saldırının neden yapıldığının henüz bilinmediğini dile getirdi.
Dionisio, olayın detaylı soruşturulduğunu, ölen kişi ile saldırgan arasında bağlantı bulunup bulunmadığının, saldırganın işbirlikçilerinin olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.