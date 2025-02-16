Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Avusturya'da bıçaklı saldırı dehşeti! Ölü ve yaralılar var

Avusturya'nın Villach kentinde, elinde bıçak olan bir saldırgan sokaktaki insanlara dehşeti yaşattı. Avusturya polisi saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 09:49

Avusturya'nın Villach kentinde, bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırgan elindeki bıçakla sokaktaki insanlara saldırdı. Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, basına yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu bir kişinin sokaktan geçenlere bıçakla saldırdığını ifade etti.

Dionisio, saldırganın oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir Suriyeli olduğunu, olaydan hemen sonra gözaltına alındığını dile getirdi.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de çeşitli seviyelerde yaralandığını belirten Dionisio, saldırının neden yapıldığının henüz bilinmediğini dile getirdi.

Dionisio, olayın detaylı soruşturulduğunu, ölen kişi ile saldırgan arasında bağlantı bulunup bulunmadığının, saldırganın işbirlikçilerinin olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İngiltere'de sokak ortasında bıçaklı saldırı! 2 genç ağır yaralandı
İngiltere'nin kalbinde bıçaklı saldırı! 14 yaşındaki çocuk otobüste feci şekilde öldürüldü

Sıkça Sorulan Sorular

Almanya'daki araçlı saldırı olayında ne olmuştu?
Almanya'nın Münih şehir merkezinde bir araç Perşembe günü kalabalığın arasına daldı. Polis, olayda en az 28 kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililer, Almanya'da sığınmacı olarak bulunan 24 yaşındaki Afgan uyruklu bir erkek olduğu açıklanan sürücünün olay yerinde gözaltına alındığını ve şu anda bir tehlike oluşturmadığını doğruladı. Zanlının daha önce uyuşturucu ve hırsızlıktan sabıkası olduğu belirtildi. Bavyera Başbakanı Markus Söder, olayın "muhtemelen bir saldırı" olduğunu belirterek, kurbanlar arasında hayatını kaybedenler de olduğunu ekledi. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter ise "çocuklar da dahil olmak üzere birçok kişinin yaralandığını" söyledi.
ETİKETLER
#Dünya Videoları
#bıçaklı saldırı
#avusturya
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.