Avusturya'da bıçaklı saldırı dehşeti! Ölü ve yaralılar var

Almanya'daki araçlı saldırı olayında ne olmuştu?

Almanya'nın Münih şehir merkezinde bir araç Perşembe günü kalabalığın arasına daldı. Polis, olayda en az 28 kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililer, Almanya'da sığınmacı olarak bulunan 24 yaşındaki Afgan uyruklu bir erkek olduğu açıklanan sürücünün olay yerinde gözaltına alındığını ve şu anda bir tehlike oluşturmadığını doğruladı. Zanlının daha önce uyuşturucu ve hırsızlıktan sabıkası olduğu belirtildi. Bavyera Başbakanı Markus Söder, olayın "muhtemelen bir saldırı" olduğunu belirterek, kurbanlar arasında hayatını kaybedenler de olduğunu ekledi. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter ise "çocuklar da dahil olmak üzere birçok kişinin yaralandığını" söyledi.