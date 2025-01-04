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ABD'de bıçaklı saldırı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ocak 2025 09:37 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 09:45
ABD&#039;de bıçaklı saldırı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

ABD'nin New York şehrine bağlı Manhattan bölgesinde yer alan East Harlem semtindeki bir şarküteride bıçaklı saldırı meydana geldi. Şarküteri içindeki 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 22 ve 62 yaşındaki 2 kişi de yaralandı.

ABD'nin New York şehrinin Manhattan​ bölgesinde yer alan East Harlem semtinde, East 108. Sokak ile 2. Cadde köşesindeki bir şarküteride bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucu 17 yaşındaki Carlos Rivas adlı bir genç hayatını kaybetti. 

ABD'de bıçaklı saldırı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - 1. Resim

Saldırıda 22 yaşındaki bir adam ve 62 yaşındaki başka bir kişi de yaralandı. Olayın ardından, polis ekipleri bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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