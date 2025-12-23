Kutup ayısından şaşırtan hamle: Kimsesiz yavruyu "evlat edindi"

Kanada'nın Manitoba bölgesinde gözlemlenen bir kutup ayısı, son derece nadir görülen bir davranışa imza atarak, kendi yavrusunun yanına bir yenisini daha ekledi.

Bilim insanları tarafından "X33991" koduyla takip edilen beş yaşındaki anne kutup ayısı, son derece ender rastlanan bir "evlat edinme" olayına imza attı. Bahar aylarında 10 ila 11 aylık kendi yavrusuyla birlikte işaretlenen anne ayının, sonbahar geldiğinde ailesini genişlettiği fark edildi.

Independent'in haberine göre araştırmacılar, anne ayının yanında daha önce işaretlenmemiş ikinci bir yavrunun daha dolaştığını tespit etti.

SADECE 13. KEZ KAYITLARA GEÇTİ

Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay, bilimsel veriler ışığında oldukça nadir bir durum olarak nitelendiriliyor.

Batı Hudson Körfezi'ndeki kutup ayısı popülasyonunda son 45 yılda izlenen 4 bin 600 ayı arasında, bahsi geçen vaka yalnızca 13. örnek olarak kayıtlara geçti.