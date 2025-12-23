Menü Kapat
Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi statta, nerede oynanacak? FB BJK ZTK maçının stadyumu duyuruldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka için bekleyiş sürerken Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi statta oynanacak merak edildi. Taraftarların stadyuma akın edeceği müsabaka bu akşam 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi statta, nerede oynanacak? FB BJK ZTK maçının stadyumu duyuruldu
'nda heyecan devam ederken 23 Aralık Salı akşamı ile mücadelesi oynanacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın oynanacağı stadyum da belli oldu. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, ikisi hükmen olmak üzere 5'ini Fenerbahçe kazandı, 6 karşılaşma berabere bitti. Bu akşamki müsabakaya binlerce taraftar giderken karşılaşmanın stadyumu duyuruldu.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ STATTA?

Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak olan müsabaka Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek. Nefes kesen müsabaka 20.30'da başlarken binlerce taraftar stadyuma akın edecek. Türkiye Kupası'nı daha önce 11 defa müzesine götüren BJK, ZTK'ya grup aşamasında dahil oldu. Beşiktaş, derbide kazanarak kupada grup aşamasına 3 puanla başlamayı amaçlıyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi statta, nerede oynanacak? FB BJK ZTK maçının stadyumu duyuruldu

FB BJK MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ STADYUMDA?

Tiago Djalo, David Jurasek ve Taylan Bulut'un yanı sıra altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin'in görev alması durumunda ilk kez Fenerbahçe derbisinde yer alacaklar. Nefes kesen karşılaşma bu akşam Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi statta, nerede oynanacak? FB BJK ZTK maçının stadyumu duyuruldu

FB BJK MAÇINDA OYNAMAYACAK OLAN İSİMLER

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle yer almazken, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçını hangi kanal veriyor? ZTK'da dev karşılaşma
