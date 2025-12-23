BEETECH 2025 Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu!

Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji üssü İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH Teknoloji Ödülleri İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahiplerini buldu. Yürüttükleri projeler, ürettikleri teknolojiler ve ihracat performanslarıyla öne çıkan İTÜ ARI Teknokent firmaları, 2024 yılının performans kriterlerine göre “Kuluçka”, “Küçük”, “Orta”, “Büyük” ve “Akademik” olmak üzere 5 farklı kategoride değerlendirilerek ödül aldı. “Özel Ödül” kategorisinde ise jürinin belirlediği firma ve kurumlar ödülle buluştu.

İNOVASYONUN GÜCÜ BEETECH 2025’TE BİR KEZ DAHA SAHNEDEYDİ

Teknolojiyi, başarı hikâyelerini ve stratejik iş birliklerini görünür kılmayı; inovasyonun gücüyle Türkiye’nin teknoloji vizyonunu ileriye taşımayı hedefleyen BEETECH 2025 Ödül Töreni’nin açılış konuşmalarını İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’ın gerçekleştirdi. Yılın en başarılı firmalarının ödüllendirildiği törende, kuluçka firma kategorisinde Flowbase, küçük ölçekli firma kategorisinde Eğlence Fabrikası, orta ölçekli firma kategorisinde Mikro Yazılımevi, büyük ölçekli firma kategorisinde Argela ve akademik firma kategorisinde Altay Havacılık ödül kazandı. Teknoloji ve girişimcilik ekosistemine ilham veren firmaları, girişimcileri ve katkı sunan paydaşları bir araya getiren etkinlikte ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Girişim Ofisi’nin (GO) açılışı da yapıldı. Yeni nesil kuluçka modeli olarak konumlanan GO Office; girişimcilere esnek kullanım alanları ve standartlaştırılmış destekler sunarak, iş birliklerini ve inovasyonu destekleyen stratejik bir yapı olarak tasarlandı.

PROF. DR. DİKBAŞ: “BEETECH ÖDÜLLERİ EKOSİSTEMİMİZİN BÜYÜME KAPASİTESİNİ VE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜ SOMUT BİÇİMDE ORTAYA KOYUYOR”

BEETECH Ödül Töreni kapsamında yalnızca firmaların ve girişimcilerin değil; son beş yılda birlikte inşa edilen başarıların, kazanılan küresel itibarın ve yaratılan etkinin görünür kılındığını vurgulayan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, ekosistemin gücünü somut ekonomik göstergelerle ortaya koyarak şu değerlendirmelerde bulundu; “2020 yılında 8,5 milyar dolar olan toplam firma ciromuz, 2025 itibarıyla 11,8 milyar dolara ulaştı. Bu, yüzde 40’lık bir büyüme anlamına geliyor. İhracatımız aynı dönemde 803 milyon dolardan 1,3 milyar doları aşarak yüzde 65 arttı. Ar-Ge gelirimiz ise son 5 yılda 208 milyon dolar artarak yüzde 70’lik bir sıçramayla 521 milyon dolara yükseldi. Akademik firmalarımızın ihracatı 10 milyon dolardan 45 milyon dolara çıkarak 4,5 kat; İTÜ’lü akademik firmalarımızın ihracatı ise 6 milyon dolardan 18 milyon dolara ulaşarak 3 kat büyüme kaydetti. Bu veriler, BEETECH Ödülleri’nin yalnızca bugünün başarılarını kutlayan bir platform olmadığını; aynı zamanda ekosistemimizin büyüme kapasitesini, akademik katkılarını ve uluslararası rekabet gücünü somut biçimde ortaya koyduğunu gösteriyor.”

PROF. DR. MANDAL: “GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ LOKOMOTİF İTİCİ GÜCÜ ÜNİVERSİTELER”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal tören kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada, girişimcilik ekosisteminin en önemli itici gücünün üniversiteler olduğunu vurguladı. Derin teknolojilerde rekabet edebilmenin yolunun üniversitelerle iş birliğinden geçtiğine dikkat çeken Mandal, bu alanda başarı sağlamak için birlikte çalışma kültürünün şart olduğunu ifade etti. Üniversitelerin sahip olduğu bilgi birikimi ve yetkinliğin özellikle öğrenci takımları aracılığıyla daha fazla değerlendirilebileceğini belirten Mandal, ARI Kumbara projesi kapsamında, ARI Fonu’nun yüzde 10’unun İTÜ’deki proje takımlarına ayrılmasının hem değer yaratma hem de İTÜ ARI Teknokent’i diğer teknoparklardan ayıran stratejik bir yaklaşım olduğunu belirtti.

BEETECH 2025 TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ KAZANANLARI:

AKADEMİK FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİ: ALTAY HAVACILIK

KULUÇKA FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİ: FLOWBASE

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİ: EĞLENCE FABRİKASI

ORTA ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİ : MİKRO YAZILIMEVİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİ: ARGELA

AR-GE’DE KADININ GÜCÜ ÖZEL ÖDÜLÜ: BIOACTIVE

AR-GE’DE KADININ GÜCÜ ÖZEL ÖDÜLÜ: WEARTECHCLUB

AR-GE’DE KADININ GÜCÜ ÖZEL ÖDÜLÜ: AQUATAYF

AR-GE’DE KADININ GÜCÜ ÖZEL ÖDÜLÜ: ETCBASE

AR-GE’DE KADININ GÜCÜ ÖZEL ÖDÜLÜ: YAPI KREDİ TEKNOLOJİ

İHRACATIN LİDERİ ÖZEL ÖDÜLÜ: PARTON

İHRACATIN LİDERİ ÖZEL ÖDÜLÜ: FLOWBASE

İHRACATIN LİDERİ ÖZEL ÖDÜLÜ: EĞLENCE FABRİKASI

İHRACATIN LİDERİ ÖZEL ÖDÜLÜ: EATRON

İHRACATIN LİDERİ ÖZEL ÖDÜLÜ: HİTİT

İTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ: VİRGASOFT

İTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ: WEARTECHCLUB

İTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ: LA2 DYNAMICS

İTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ: FEV TR

İTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ: YAPI KREDİ TEKNOLOJİ

YÖNETİCİ ŞİRKET İLE İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ: ORBYCRA

YÖNETİCİ ŞİRKET İLE İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ: WINFLUENCER

YÖNETİCİ ŞİRKET İLE İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ: NORM ÇEVRE

YÖNETİCİ ŞİRKET İLE İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ: LİNKSA

YÖNETİCİ ŞİRKET İLE İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ: AGİTO

BİLGİYİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRENLER ÖZEL ÖDÜLÜ: TURNAVİ

BİLGİYİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRENLER ÖZEL ÖDÜLÜ: WINFLUENCER

BİLGİYİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRENLER ÖZEL ÖDÜLÜ: OSTEOİD

BİLGİYİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRENLER ÖZEL ÖDÜLÜ: CEZERİ

BİLGİYİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRENLER ÖZEL ÖDÜLÜ: TUSAŞ

ÇEKİRDEKTEN YETİŞENLER "START UP" ÖZEL ÖDÜLÜ: FROM YOUR EYES

ÇEKİRDEKTEN YETİŞENLER "START UP" ÖZEL ÖDÜLÜ: VİGNETİM

ÇEKİRDEKTEN YETİŞENLER "START UP" ÖZEL ÖDÜLÜ: SYNTONIM

ÇEKİRDEKTEN YETİŞENLER "SCALE UP" ÖZEL ÖDÜLÜ: TEKLİFİMGELSİN

ÇEKİRDEKTEN YETİŞENLER "SCALE UP" ÖZEL ÖDÜLÜ: ADLEMA

ÇEKİRDEKTEN YETİŞENLER "SCALE UP" ÖZEL ÖDÜLÜ: BULUT KLİNİK TEKNOLOJİ A.Ş.

KULUÇKADAN GLOBAL REKABETE "INNOGATE" ÖZEL ÖDÜLÜ: PARDON

KULUÇKADAN GLOBAL REKABETE "INNOGATE" ÖZEL ÖDÜLÜ: ONE HUMAN

KULUÇKADAN GLOBAL REKABETE "INNOGATE" ÖZEL ÖDÜLÜ: VIVOO

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: AgeSA HAYAT VE EMEKLİLİK

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: AGİTO

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: AKSİGORTA

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: ANADOLU EFES

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: BURSA COŞKUNÖZ EĞİTİM VAKFI

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: ECZACIBAŞI

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: ELGİNKAN VAKFI

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: EnerjiSA

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: EPDK

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: ELDER

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: FORD OTOSAN

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO)

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: KARTEK

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (OİB)

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: TEKNASYON

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: YALÇINER PATENT

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: YAPI KREDİ TEKNOLOJİ

ARI FON PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: BİLGE ADAM

ARI FON PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: MATRİKS

60ARI FON PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: OMNİ KANAL

ARI FON PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: FINEKSUS

ARI FON PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: BORDA

ARI FON PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: ETCBASE

ARI FON PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: ETERATION

ARI FON PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: SOFTTECH

AKADEMİK BİRİKİMİN TİCARİ BAŞARISI ÖZEL ÖDÜLÜ: INVENT YAZILIM

AKADEMİK BİRİKİMİN TİCARİ BAŞARISI ÖZEL ÖDÜLÜ: TEKNOBEE

AKADEMİK BİRİKİMİN TİCARİ BAŞARISI ÖZEL ÖDÜLÜ: KUPFER

AKADEMİK BİRİKİMİN TİCARİ BAŞARISI ÖZEL ÖDÜLÜ: İO ÇEVRE ÇÖZÜMLERİ

AKADEMİK BİRİKİMİN TİCARİ BAŞARISI ÖZEL ÖDÜLÜ: DİVİT TEKNOLOJİ A.Ş.

KAMPÜSTE FİLİZLENENLER ÖZEL ÖDÜLÜ: HYPEREVER