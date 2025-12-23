Menü Kapat
Teknoloji

Editor
 Ömer Faruk Dogan

7 yaşındaki çocuğun bile çözebileceği soruda ChatGPT çuvalladı

OpenAI'ın en gelişmiş yapay zeka modellerinden biri olarak duyurulan ChatGPT-5.2 sürümü, 7 yaşındaki bir çocuğun bile rahatlıkla çözebileceği bir soruya yanlış cevap verdi.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.12.2025
11:26
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
11:26

uygulamaları, günümüzde akla gelebilecek neredeyse her görevin altından kalkabiliyor. Ödevinizi hazırlamaktan karmaşık raporlar derlemeye, Spotify'da sizin için müzik listeleri oluşturmaktan sevdiğiniz türde bir şarkıyı tek promptla oluşturmaya kadar pek çok alanda kullanıcılara hizmet veriyor.

Ancak tüm yeteneklerine ve kapasitesine rağmen şaşırtıcı bir şekilde bazı temel görevlerde yetersiz kalıyor.

OpenAI tarafından geliştirilen 'nin, İngilizce "çilek" anlamına gelen "strawberry" kelimesinde kaç tane "r" harfi olduğunu bulmakta zorlanması geçtiğimiz aylarda alay konusu olmuştu. ChatGPT'nin son yayınlanan GPT-5.2 güncellemesinde de sorunun hâlâ devam ettiği ortaya çıktı.

7 yaşındaki çocuğun bile çözebileceği soruda ChatGPT çuvalladı

GPT 5.2 BİLE DOĞRU CEVABI VEREMEDİ

Aralık 2025'te kullanıma sunulan GPT 5.2 modeliyle birlikte, strawberry bilmecesinin çözülüp çözülmediği merak konusuydu. Normal şartlarda cevabın "üç" olduğu son derece açıkken, ChatGPT ise tabiri caizse gözünü bile kırpmadan yanlış bir cevap vererek "iki" dedi.

SORUNUN KAYNAĞI: TOKENİZASYON SİSTEMİ

Makeuseof.com'un haberine göre, yaşanan problemin temelinde ise yapay zeka modellerinin tasarımındaki "tokenizasyon" (girdi/çıktı ayrıştırma) mantığı yatıyor.

Kullanıcılar "strawberry" yazdığında, yapay zeka metni harf harf (S-T-R-A-W-B-E-R-R-Y) algılamıyor. Bunun yerine metni "token" adı verilen parçalara bölüyor. OpenAI Tokenizer aracıyla incelendiğinde, kelime "st", "raw" ve "berry" şeklinde üç farklı parçaya ayrılıyor.

Sistem, içinde "r" harfi geçen tokenları saymaya çalıştığında, "berry" ifadesini tek bir bütün olarak algıladığı için içindeki çift "r" harfini ayırt edemiyor ve değeri sıkıştırarak daha düşük bir sayı veriyor.

Benzer bir durum, ChatGPT'nin yine iki "r" harfi olduğunu iddia ettiği "raspberry" (ahududu) kelimesinde de yaşanıyor. Ancak model, "Mississippi" kelimesindeki harfleri doğru sayabiliyor veya "lollipop" kelimesini hatasız bir şekilde tersten yazabiliyor.

ETİKETLER
#yapay zeka
#chatgpt
#Gpt-5.2
#Tokenizasyon
#Strawberry
#Teknoloji
