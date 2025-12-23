Çağla ile Yeni Bir Gün bugün neden yok? 23 Aralık Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı program yayınlanmadı

Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı Çağla ile Yeni Bir Gün Programı hafta içi her gün saat 10.45'te canlı olarak yayınlanıyor. Programın yeni bölümü ise bugün ekranlara gelmedi. Programın yeni bölümü yerine "Kıskanmak" adlı dizinin tekrar bölümü ekranlarda yer aldı.

Yaşanan gelişmenin ardından izleyiciler tarafından Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, bitti mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN NEDEN YOK?

Çağla ile Yeni Bir Gün programı 23 Aralık 2025 Salı günü ekranlarda yer almadı. Programın sunucusu Çağla Şikel ve kanal tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Programın konuklarından olan Prof. Dr. Canfeza Sezgin ise sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada "Çağla ile Yeni Bir Gün programı canlı yayının ertelnemesi nedeniyle sizlerle olamayacağız. Yeni yayın tarihi netleştiğinde buradan sizleri bilgilendireceğiz. Gününüz güzel geçsin" ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN BUGÜN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Çağla ile Yeni Bir Gün programının bugün yeni bölümünün neden yayınlanmadığı hakkında henüz NOW TV tarafından bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde NOW TV veya programın sunucusu Çağla Şikel tarafından bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

ÇAĞLA ŞİKEL PROGRAMI NEDEN YOK 23 ARALIK?

Çağla Şikel'in programı bugün NOW TV yayın akışında yer almadı. Kanal tarafından paylaşılan 23 Aralık yayın akışı takvimi şöyle:

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Kıskanmak

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kıskanmak (Yeni Bölüm)

00.00 Sahtekarlar