Terörsüz Türkiye Komisyonu toplandı! 'Ortak rapor aşamasına geçildi'

Terörsüz Türkiye Komisyonu toplandı ve siyasi partiler raporunu sundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye toplantısında 'ortak rapor' aşamasına geçildiğini bildirdi.

Numan Kurtulmuş şu açıklamaları yaptı:

Herkesin fikrini açıkça ifade ettiği verimli çalışmalar oldu. Komisyonda ortak rapor aşamasına geçtik. Siyasi partiler önemli gördüğü konuları raporlarında belli ederek Meclis başkanlığına iletti. Bütün bu raporlar kamuoyuna açıladı. Bu raporlar üzerinde tartışmalar devam edecektir. Nihai rapor için ilave bir süreye ihtiyaç olacak.

LİBYA ASKERİ UÇAK

Libya askeri heyetini taşıyan uçakla ilgili tüm ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Dost ve kardeş Libya halkına, TBMM ve milletimiz adına başsağlığı dileklerimizi ve taziyelerimizi ifade ediyoruz.