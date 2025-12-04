Terörsüz Türkiye komisyonunun dinleme faslı sona erdi! 'Daha hassas bir sürece girildi'

Terörsüz Türkiye sürecini yöneten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00'te19'uncu kez toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulundu.



"DİNLEME FASLI BİTTİ, RAPORLAMAYA GEÇİLDİ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

Devlet politikası olarak sürdürülen bu süreç devletin kurumları ile temaslarla bugünlere getirildi. Bir al ver süreci olmadığını, örgütün feshi ile bu süreç hızlanmış ve TBMM'deki partilerimizden 11'inin üyeleri ile bu komisyon kurulmuştur. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olunmasa gereken sürece girilmiştir. Son toplantımızda çoğunluk kararı ile adaya gidilmesi yönünde karar alındı. 24 Kasım'da ziyaret gerçekleşti. Komisyonun dinleme faslı nihayete erdi.