Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde İlim Yayma Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası statüye kavuşacak olması gurur verici. Niçin bizim Nobel'imiz olmasın? Bu cesur ve isabetli adımlarından ötürü İlim Yayma ailemizi kutluyorum. İlim Yayma Ödülleri'nin amacı ilk planda iyi eser ve sahiplerini takdir ve taltif etmektir. Fakat hayata uyarlanmayan; insana, sahaya dokunmayan, doğru ve etkili kullanılmayan bilginin netice vermediği de bilinen bir hakikattir. İlim Yayma Ödüllerimizi işte bu açıdan son derece başarılı bulduğumu belirtmek istiyorum."

Son dakika haberinin detayları geliyor...