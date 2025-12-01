Bütçe komisyonu son düzlüğe girdi: Kira geliri ve vergilerde düzenleme

TBMM'deki bütçe görüşmelerindeki komisyon süreci, Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile 2026 Yılı Gelir Bütçesi, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddeleri ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddelerinin görüşülmesiyle bitiyor.

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

TBMM Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek. İlk 6 maddesi kabul edilen teklifle sahip oldukları binaları mesken olarak kiraya verenlerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri mesken kira gelirlerine ilişkin istisna, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlara yönelik olarak yeniden düzenleniyor.

Geçici vergi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin kazançları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilebilecek. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar ve kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından yıllık harç alınacak.

PRİME DÜZENLEME: ASGARİ ÜCRETİN 9 KATI BAZ ALINACAK

Asgari ücretin 7,5 katı uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak. Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak. 31 Aralık 2030'a kadar genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacak.

KOMİSYON SÜRECİ BİTİYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile 2026 Yılı Gelir Bütçesi, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddeleri ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşülecek. Böylece Komisyon'da 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri tamamlanacak. TBMM Adalet Komisyonu'nda 3 Aralık Çarşamba günü kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

MECLİS'TE YOĞUN HAFTA

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 3 Aralık Çarşamba günü toplanarak, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2024 Yılı Sayıştay raporunu ele alacak. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Aralık Çarşamba günü partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap etmesi bekleniyor.