İsviçre Türkiye maçı kaç kaç bitti? FIBA 2027 Dünya Kupası Elemelerinde 2'de 2

İsviçre ile A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 85-60 alan 12 Dev Adam, elemelere 2'de 2'ye başladı.

Türkiye, Tarık'ın 10 sayı kaydettiği ilk periyodu 23-17 önde bitirdi.

Tempolu geçen ikinci çeyrekte farkı artıran milli takım, soyunma odasına 41-25 üstün gitti.

Milliler, Yiğitcan Saybir'in 15 sayı ürettiği üçüncü çeyreği 65-42 önde tamamladı.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun ortaya koyan ve farkı iyice açan Türkiye, sahadan 85-60 galip ayrıldı.

Kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 3 bin seyirci izledi. Tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarlar doldurdu.