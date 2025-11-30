Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de derbi hamlesi: 14 kişilik liste!

Fenerbahçe'de derbi planlamaları adım adım ilerletiliyor. Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisi öncesinde tam 14 eski futbolcusunu dev maça davet etti.

Fenerbahçe'de derbi hamlesi: 14 kişilik liste!
Burak Ayaydın
30.11.2025
30.11.2025
'den özelinde yeni bir hamle geldi. 'ı mağlup ederek; son dönemdeki kötü gidişatı tersine çevirmek isteyen yönetim, kulüpte iz bırakmış pek çok futbolcuyu Kadıköy'e çağırdı.

Fenerbahçe'de derbi hamlesi: 14 kişilik liste!

FENERBAHÇE'NİN 14 KİŞİLİK DAVETLİ LİSTESİ

Halihazırdaki kadroya moral vermek isteyen ve de derbinin önemini anlatmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi; , Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı, Stephen Appiah, Bülent Uygun, Semih Şentürk, Mehmet Aurelio, Miroslav Stoch, Uğur Boral, Serkan Balcı, Ali Bilgin, Serdal Kulbilge ve Kemal Aslan'ı derbide ağırlayacak.

Fenerbahçe'de derbi hamlesi: 14 kişilik liste!

PRİMLER KONUŞULDU

Derbi öncesinde hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da prim süreci başladı! Esasen ise iki yönetim de; maçın kazanılması halinde yüksek tutarda prim sözü verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİLER NEYİ ETKİLİYOR?
Kazanan takım, Trendyol Süper Lig maratonunda avantaj elde edecek ve sezon sonunda aynı puanda olunması durumunda da öne çıkabilecek.
