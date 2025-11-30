Fenerbahçe'de derbi hamlesi: 14 kişilik liste!

Fenerbahçe'den derbi özelinde yeni bir hamle geldi. Galatasaray'ı mağlup ederek; son dönemdeki kötü gidişatı tersine çevirmek isteyen yönetim, kulüpte iz bırakmış pek çok futbolcuyu Kadıköy'e çağırdı.

FENERBAHÇE'NİN 14 KİŞİLİK DAVETLİ LİSTESİ

Halihazırdaki kadroya moral vermek isteyen ve de derbinin önemini anlatmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi; Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı, Stephen Appiah, Bülent Uygun, Semih Şentürk, Mehmet Aurelio, Miroslav Stoch, Uğur Boral, Serkan Balcı, Ali Bilgin, Serdal Kulbilge ve Kemal Aslan'ı derbide ağırlayacak.

PRİMLER KONUŞULDU

Derbi öncesinde hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da prim süreci başladı! Esasen ise iki yönetim de; maçın kazanılması halinde yüksek tutarda prim sözü verdi.