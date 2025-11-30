ABD ile Ukrayna heyetleri barış planını görüştü! Bakan Rubio'dan açıklama

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan barış planını görüşmek için ABD'deki toplantının başladığını bildirdi.

Söz konusu toplantının adil bir barış sağlanması için yapıldığını aktaran Umerov, "Ukrayna Devlet Başkanıyla (Volodimir Zelenskiy) sürekli temas halindeyim." ifadesini kullandı.

"AMAÇ UKRAYNA İÇİN GERÇEK BARIŞ VE GARANTİLİ GÜVENLİK"

Umerov, barış planı konusundaki görüşmelerin daha önce İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Net talimat ve önceliklerimiz var, Ukrayna çıkarlarının korunması, somut diyalog ve Cenevre'de elde edilen başarılara dayanarak ilerlemek. Ukrayna için gerçek barış ve garantili güvenlik için çalışıyoruz."

Umerov, bugün gerçekleşecek görüşmeler hakkında Zelenskiy'e bilgi vereceğini ifade etti.

ABD'DEN AÇIKLAMA: OLDUKÇA VERİMLİYDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise görüşmeyle ilgili açıklamada bulunarak "Ukraynalılarla görüşme oldukça verimliydi. Daha yapılacak çok iş var." dedi.