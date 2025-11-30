Menü Kapat
13°
 Selahattin Demirel

ABD ile Ukrayna heyetleri barış planını görüştü! Bakan Rubio'dan açıklama

Ukrayna ile Rusya arasında yaklaşık 4 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan barış planını görüşmek için ABD ile Ukrayna heyetleri bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio "Oldukça verimliydi, yapılacak çok iş var." dedi.

ABD ile Ukrayna heyetleri barış planını görüştü! Bakan Rubio'dan açıklama
Ulusal ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan planını görüşmek için 'deki toplantının başladığını bildirdi.

Söz konusu toplantının adil bir barış sağlanması için yapıldığını aktaran Umerov, "Ukrayna Devlet Başkanıyla (Volodimir ) sürekli temas halindeyim." ifadesini kullandı.

"AMAÇ UKRAYNA İÇİN GERÇEK BARIŞ VE GARANTİLİ GÜVENLİK"

Umerov, barış planı konusundaki görüşmelerin daha önce İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Net talimat ve önceliklerimiz var, Ukrayna çıkarlarının korunması, somut diyalog ve Cenevre'de elde edilen başarılara dayanarak ilerlemek. Ukrayna için gerçek barış ve garantili güvenlik için çalışıyoruz."

Umerov, bugün gerçekleşecek görüşmeler hakkında Zelenskiy'e bilgi vereceğini ifade etti.

ABD ile Ukrayna heyetleri barış planını görüştü! Bakan Rubio'dan açıklama

ABD'DEN AÇIKLAMA: OLDUKÇA VERİMLİYDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise görüşmeyle ilgili açıklamada bulunarak "Ukraynalılarla görüşme oldukça verimliydi. Daha yapılacak çok iş var." dedi.

