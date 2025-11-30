Ordu'da skandal olay! Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı: Gözaltılar var

Ordu'da 29 Kasım tarihinde ortaya çıkan ve Kur'an-ı Kerim sayfalarının yol kenarına atıldığı sosyal medya paylaşımları üzerine ekipler harekete geçti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: KAĞIT TOPLAYAN ARAÇTAN SAVRULDU

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan çevre araştırması ve kamera incelemelerinde, Kur'an-ı Kerim ve meal sayfalarının geri dönüşüm merkezine kağıt ve karton taşıyan bir araçtan sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yola savrulduğu tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada sayfaların, olayın ardından yoldan geçen vatandaşlar tarafından toplandığı belirlendiği kaydedildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandığına dikkat çekilen açıklamada, şahısların ifadelerinde taşıma sırasında gerekli özeni göstermedikleri için olayın yaşandığını söyledikleri ifade edilirken, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.