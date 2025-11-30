Çığlıkları görüntülere yansıdı! Köpeğe eziyet eden şahıs kıskıvrak yakalandı

Eskişehir'de sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından köpeğe işkence eden şahsın yakalandığı öğrenildi. Hayvanseverlerin tepkisini çeken ve hızla yayılan köpeğe şiddet görüntüleri üzerine Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği ekipleri harekete geçti. Yoğun çabalar sonucunda, emniyet güçleri şüpheli Y.Z.T.'yi ikametinde tespit ederek yakaladı. Yakalanan şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli yasal işlemler başlatıldı. Eziyet gördüğü anlaşılan hayvan ve diğer köpekler ise güvence altına alınarak ilgili barınak görevlilerine teslim edildi. Yetkililer, bu tür hayvan hakları ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını bir kez daha gösterdi.