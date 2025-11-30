Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Arsenal yara aldı: Premier Lig'de Chelsea darbesi!

Premier Lig'de dev bir maç oynandı. Halihazırdaki sıralamada lider olan Arsenal, bir başka zirve adayı Chelsea'ye konuk oldu ve zorlu müsabakada kazanan çıkmadı.

Arsenal yara aldı: Premier Lig'de Chelsea darbesi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 22:25
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 22:25

Premier Lig'in 13. haftasında Londra derbisinin heyecanı yaşandı. Chelsea ve Arsenal, kritik karşılaşmada puanları paylaşmak zorunda kaldı.

Arsenal yara aldı: Premier Lig'de Chelsea darbesi!

CHELSEA 1-1 ARSENAL

Stamford Bridge'de oynanan mücadelede, 38. dakikada Moises Caicedo kırmızı kart gördü ve Chelsea 10 kişi kaldı! Ardından ise 48. dakikada Trevoh Chalobah ile 1-0 öne geçen ev sahibi, Arsenal'in 59. dakikada Mikel Merino ile cevap vermesini engelleyemedi ve zorlu maçta puanlar paylaşıldı. Ayrıca bu sonuçla birlikte lider Arsenal puanını 30'a, Chelsea ise 24'e yükseltti.

Arsenal yara aldı: Premier Lig'de Chelsea darbesi!

MANCHESTER CITY İKİNCİ SIRAYA GELDİ

13. hafta maçları öncesinde; lig tablosunda üçüncü sırada olan Manchester City, Londra derbisindeki beraberlik ile birlikte Chelsea'nin önüne geçti ve Arsenal'in hemen arkasında 2. basamakta yer aldı.

Arsenal yara aldı: Premier Lig'de Chelsea darbesi!

Sıkça Sorulan Sorular

HANGİ TAKIMIN KADRO DEĞERİ DAHA YÜKSEK?
Arsenal, şu an itibarıyla Chelsea'den daha fazla oyuncu yatırımı yapmış durumda.
#Futbol
#Spor
