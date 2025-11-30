Arsenal yara aldı: Premier Lig'de Chelsea darbesi!

Kategoriler
Premier Lig'in 13. haftasında Londra derbisinin heyecanı yaşandı. Chelsea ve Arsenal, kritik karşılaşmada puanları paylaşmak zorunda kaldı.
Stamford Bridge'de oynanan mücadelede, 38. dakikada Moises Caicedo kırmızı kart gördü ve Chelsea 10 kişi kaldı! Ardından ise 48. dakikada Trevoh Chalobah ile 1-0 öne geçen ev sahibi, Arsenal'in 59. dakikada Mikel Merino ile cevap vermesini engelleyemedi ve zorlu maçta puanlar paylaşıldı. Ayrıca bu sonuçla birlikte lider Arsenal puanını 30'a, Chelsea ise 24'e yükseltti.
13. hafta maçları öncesinde; lig tablosunda üçüncü sırada olan Manchester City, Londra derbisindeki beraberlik ile birlikte Chelsea'nin önüne geçti ve Arsenal'in hemen arkasında 2. basamakta yer aldı.