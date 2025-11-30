Menü Kapat
13°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

E5'te trafik durdu! Küçükçekmece'de 4 araç birbirine girdi

Küçükçekmece E5 Karayolu Avcılar istikametinde akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Bariyerlere çarparak takla atan otomobilin başlattığı olayda toplam dört araç hasar gördü, üç kişi ise yaralandı.

'da, E5 Karayolu mevkii Avcılar istikametinde seyir eden yan yolda, akşam saat 19.00 sularında bir yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dört aracın karıştığı kazada üç kişi yaralandı. E5 yan yolda meydana gelen kaza sonrası trafik durdu.

E5'te trafik durdu! Küçükçekmece'de 4 araç birbirine girdi

BİR ARAÇ TAKLA ATTI

İddiaya göre, 34 DBD 308 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarpmasının ardından seyir halindeki 34 VHE 67 plakalı otomobile çarpıp takla attı. Çarpmanın etkisiyle 34 VHE 67 plakalı otomobil de önündeki 34 BOH 330 plakalı araca çarptı. Park halindeki bir otomobil de kazadan etkilenirken, takla atan araçtaki sürücü, yolcu ile 34 VHE 67 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası bölgeye gelen polis, yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerince yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

E5'te trafik durdu! Küçükçekmece'de 4 araç birbirine girdi

E5'TE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, kazaya karışan dört çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazada yol kenarındaki bir aydınlatma direği de hasar aldı.

ETİKETLER
#istanbul
#küçükçekmece
#trafik kazası
#yaralı
#araç
#E5 Sportback
#Yaşam
