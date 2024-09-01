Son dakika | Esenyurt'ta İETT otobüsü kaza yaptı! E5 Karayolu trafiğe kapatıldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Eylül 2024 12:39 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 13:19
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Son dakika haberine göre, Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.
E5 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle E5 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı