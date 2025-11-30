Menü Kapat
Ekonomi
Yozgat Sarıkaya'da 4 milyar dolarlık altın rezervi bulundu! Firma işleyeceği yeri de duyurdu

En önemli yatırım araçlarından birisi olan altınla ilgili Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çok önemli bir çalışma sonuç verdi. Yapılan sondajlarda yaklaşık 30 tonluk altın bulundu. Rezervin değeri 4 milyar doları bulurken altının bölge yakınında işleneceği öğrenildi.

Yozgat Sarıkaya'da 4 milyar dolarlık altın rezervi bulundu! Firma işleyeceği yeri de duyurdu
30.11.2025
30.11.2025
Son yıllarda , değerine değer katarken 'ta sevindiren bir gelişme yaşandı. Kentin Sarıkaya ilçesinde sondaj çalışmaları yürüten Ahlatcı Altın İşletmeleri, bölgedeki alanlarda ciddi miktarda altın rezervine ulaşıldığını duyurdu.

Yozgat Sarıkaya'da 4 milyar dolarlık altın rezervi bulundu! Firma işleyeceği yeri de duyurdu

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Sarıkaya ilçesindeki rezerv alanlarda yaklaşık 927 bin ons (30 tona yakın) altın bulunduğu belirtildi. Bu rezervin bugünkü piyasada değeri yaklaşık 4 milyar dolar.

SARIKAYA'DA 7 SAHADA ARAMA YAPILDI

Şirket, Yozgat Sarıkaya'da sahip olduğu 7 ruhsat sahasında araştırmalar yürütüldüğünü bildirirken Ahlatcı Altın'ın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji AŞ, sahayla ilgili UMREK-2023 Kodlu Arama Hedefleri Raporu'nu da paylaştı.

Yozgat Sarıkaya'da 4 milyar dolarlık altın rezervi bulundu! Firma işleyeceği yeri de duyurdu

56 sondaj verisiyle saha üzerinde yapılan kapsamlı jeolojik incelemelere dayanan raporda çalışmalar sonucunda, 1.968 hektarlık alanda ortalama 0,70 g/t tenör ve 2,70 g/cm³ yoğunluk değerleri ile yaklaşık 41,2 milyon ton potansiyel cevher tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Yozgat Sarıkaya'da 4 milyar dolarlık altın rezervi bulundu! Firma işleyeceği yeri de duyurdu

REZERV BÖLGEYE YAKIN BİR TESİSTE İŞLENECEK

Şirket, çıkarılan cevheri bölgeye yakın mevcut bir tesiste işleyecek. Bu stratejiyle hedeflenense maliyetlerinin azaltılması ve finansal getirilerin daha hızlı sağlanması.

