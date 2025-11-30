Altını tahtından etti! Yatırım yapanın yüzü 2026’da da gülecek

Dolar endeksinin yaşadığı düşüşün yanı sıra küresel piyasalara yön veren merkez bankalarının görece gevşek bir politika izlemesi değerli metallerin güçlü bir yıl geçirmesine neden oldu. Fakat gümüş, yaşadığı fiyat artışıyla deyim yerindeyse depar attı ve diğer tüm metalleri solladı.

Sene başından bu yana yüzde 86,95 oranında prim yapan gümüş, kendi segmentinde zirveye oturan değerli metal oldu. Hem halkın hem de ekonomistlerin her hareketini yakından incelediği altın ise 2025 yılında yüzde 59,40 oranında bir getiri sağladı. Bu durum ise yatırımcının yönünü gümüşe çevirmesine yol açtı.