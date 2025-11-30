Menü Kapat
Altını tahtından etti! Yatırım yapanın yüzü 2026'da da gülecek

Kasım 30, 2025 17:41
1
Altını tahtından etti

“2026’da neye yatırım yapsak?” sorusu cevabını buldu. Keza tarih boyunca yatırımcısının güvenini boşa çıkarmayan altın bile gerisinde bırakan gümüş için veriler yeni yılda da rekor seviyeleri işaret etti. Elektronikten dişçiliğe, enerjiden fotoğraf sektörüne kadar farklı pek çok alanda kullanılan gümüş için 2026 beklentisi 65 dolara ulaştı.

2
Altını tahtından etti!

Globalde FED’in faiz indirim beklentisi yükselirken, piyasalarda da hareketlilik dikkat çekiyor. Özellikle değerli metallerin fiyatlarındaki radikal değişiklikler tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Ancak 2025 yılında sadece yatırımcıyı değil, ekonomistleri de şaşırtan bir gelişme yaşandı. Gümüş fiyatları yaşadığı yukarı yönlü hareketle altını geride bıraktı. Günümüzde gümüşün ons fiyatı 54,20 dolar seviyelerini görürken, 17 Ekim’de ulaşılan 54,48 dolarlık rekor seviye ile arasındaki farkı kapatması dikkatlerden kaçmıyor.

3
Altını tahtından etti!

Dolar endeksinin yaşadığı düşüşün yanı sıra küresel piyasalara yön veren merkez bankalarının görece gevşek bir politika izlemesi değerli metallerin güçlü bir yıl geçirmesine neden oldu. Fakat gümüş, yaşadığı fiyat artışıyla deyim yerindeyse depar attı ve diğer tüm metalleri solladı.

Sene başından bu yana yüzde 86,95 oranında prim yapan gümüş, kendi segmentinde zirveye oturan değerli metal oldu. Hem halkın hem de ekonomistlerin her hareketini yakından incelediği altın ise 2025 yılında yüzde 59,40 oranında bir getiri sağladı. Bu durum ise yatırımcının yönünü gümüşe çevirmesine yol açtı.

4
Altını tahtından etti!

FİYAT ARTIŞININ KAYNAĞI SANAYİ TALEBİ

Gümüşün fiyatının neden bu denli yükseldiğine bakıldığında ise altına göre daha farklı bir sebep ortaya Çıkıyor. Zira gümüş sadece bir yatırım aracı olarak değil, modern teknolojinin yeri doldurulamaz bir bileşeni olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyanın en iyi elektrik ileteni olan gümüş metaline artan ilginin kaynağında ise güneş paneli ve elektrikli araç üretimindeki artış yol açıyor. Özellikle Çin’in öncülük ettiği bu alanda gümüşte ciddi bir talep patlaması yaşanırken, değerli metal yapay zeka işlemcileri, cep telefonları ve çip üretiminde ağırlıklı olarak kullanılıyor.

5
Altını tahtından etti!

Gümüşe olan talep günden güne artarken, bu durum arzda açığına sebep oluyor. Bu durum ise fiyat yükselişindeki ana katalizör olarak görülüyor.

Gümüşteki fiyat yükseliş potansiyeline küresel piyasalardaki finans kurumları da atıfta bulunuyor. Bank of America tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan analizde gümüş fiyatının 2026’daki gidişatına yer verildi. BofA’nın analizine göre ons gümüş fiyatı 2026 yılında ortalama 56,25 dolarında seyrederken, yıl içinde 65 dolara kadar çıkabileceği kaydedildi.

6
Altını tahtından etti!

Doların zayıflaması endüstriyel talebin fazla olup arz açığının oluşması gümüşün fiyatının yükselmesine neden olurken, analistler tarafından yapılan öngörülere göre önümdeki yıllarda da bu durum değişmeyecek.

NOT: Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. 

