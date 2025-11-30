Menü Kapat
Eline taktırdığı çipin parolasını unuttu! Genç adamın başına gelen komik ve şaşırtıcı olay

Moleküler biyolog Zi Teng Wang, yıllar önce eline yerleştirdiği RFID mikroçipin parolasını unuttu ve vücudundaki teknolojiye erişimi tamamen kilitlendiğini duyurdu. Wang, bu durumu "komik ama rahatsız edici" bir siberpunk distopyası olarak nitelendiriyor.

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan moleküler biyolog Zi Teng Wang, eline yerleştirdiği bir bilgisayar çipiyle yaptığı gösterilere hazırlanırken beklenmedik bir durumla karşılaştı. Futurism'in haberine göre Wang, yaşadığı tuhaf durumu sosyal medya platformu Facebook üzerinden paylaştı.

Wang'ın paylaştığı röntgen görüntüsü, başparmağı ile işaret parmağı arasındaki ete gömülü olan mikroçipin belirgin beyaz hattını gösteriyor. Biyolog, durumu "Şu an kendi siberpunk distopya hayatımı yaşıyorum, vücudumdaki teknolojiye erişimim kilitlenmiş durumda ve suç tamamen bende" sözleriyle özetledi.

Eline taktırdığı çipin parolasını unuttu! Genç adamın başına gelen komik ve şaşırtıcı olay

'KOMİK AMA RAHATSIZ EDİCİ' BİR DERS

Olay, Wang'ın yıllar önce eğlenceli gösteriler için eline bir Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) mikroçipi yerleştirmesiyle başladı. Çip, seyircilerin veya başka birinin akıllı telefonunu Wang'ın eline bastırması ve RFID okuyucuyu aktif etmesiyle çalışıyordu.

Ancak Wang, gösterinin bu kısmının gizemli veya etkileyici olmadığını fark etti: "Birinin telefonunu elimin üzerine tekrar tekrar bastırmak, cihazın RFID okuyucusunun nerede olduğunu bulmaya çalışmak gizemli hissettirmiyor" dedi. Ayrıca pek çok kişinin okuyucuyu kapalı tuttuğunu, kendi telefonunu kullanmanın ise gösterinin tadını kaçırdığını ekledi.

Wang, olaya daha fazla heyecan katmak için çipi Bitcoin cüzdan adresi ve çevrim içi görsel paylaşım platformu Imgur'daki bir görsele bağlantı verecek şekilde yeniden programladı. Wang'ın sorunu, birkaç yıl önce Imgur bağlantısının kapanmasıyla başladı. Çipi yeniden yazmak istediğinde ise "aygıtın parolasını unuttuğunu fark etti".

Eline taktırdığı çipin parolasını unuttu! Genç adamın başına gelen komik ve şaşırtıcı olay

Arkadaşları Wang'a, çipin kilidini açmanın tek yolu olarak avuç içine bir RFID okuyucu takarak günlerce hatta haftalarca "olası her kombinasyonu denemekten" geçtiğini söyledi. Bu nedenle çip, unutulan parolayla birlikte Wang'ın elinde kilitli kalmaya devam ediyor.

Wang, "Vücudumdaki kendi teknolojimden hâlâ mahrumum. Bu rahatsız edici ama aynı zamanda komik" ifadelerini kullandı.

