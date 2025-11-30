Fatih Karagümrük Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu yok

Süper Lig'de 21 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş, bugün 8 puanla 18. sırada bulunan Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan galibiyet alarak 24 puana ulaşmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmaya saatler kala Fatih Karagümrük - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal mücadelede forma giyemeyecek.

Ev sahibi ekip Fatih Karagümrük'te ise Larsson, Ahmet Sivri ve Furkan Bekleviç oynamayacak. Ugrekhelidze ve Çağtay Kurukalıp'ın durumunları ise maç saatinde belli olacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçında Rıdvan Yılmaz'ın geçirdiği sakatlıktan dolayı David Jurasek'in ilk 11 başlaması bekleniyor. Kırmızı kart cezası sona eren Orkun Kökçü'nün karşılaşmada 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

Tammy Abraham'ın ise son haftalardaki form düşüklüğü nedeniyle yedek kulübesinde başlaması, El Bilal Toure'nin santrafor olarak karşılaşmada yer alması bekleniyor.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Tiago Çukur, Berkay, Serginho, Fofana

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal