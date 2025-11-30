Menü Kapat
Kısa devre dehşeti: Kapalı pazar alanı yangınla boşaltıldı!

'nın ilçesindeki Teleferik Kapalı Pazar Alanı'nda havalandırma kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan paniğe neden oldu. Olayda dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edilirken, pazar alanı güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kapalı pazar alanında, trafodan yükselen dumanlar korku dolu anlar yaşattı. Bir kişinin dumandan etkilendiği olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YANGIN TRAFODAN MI ÇIKTI?

Olay, Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Teleferik Kapalı Pazar Alanı’nda bulunan trafo odasından yükselen dumanlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis güvenlik amacıyla pazar alanı boşaltılarak çevresine emniyet şeridi çekildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Elektrik idaresi yetkililerince yapılan incelemede, yangının trafodan değil, trafo odasında bulunan pazar yerine ait havalandırma tesisat kablolarının yapmasından kaynaklandığı belirlendi.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edilirken, başka etkilenen olmadığı öğrenildi.

