3600 ek gösterge çağrısı! '500 binden fazla memur faydalanacak'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Memurların gözü kulağı, 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmada... Hükümet ise konuyla ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdı... Ek gösterge yasalaştığı takdirde hem maaş artacak hem de ikramiye artacak... İşte 3600 ek göstergede son durum...
Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 500 binden fazla memurun faydalanacağı 1'inci dereceye gelen tüm memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesinin yıl sonuna kadar yasalaşması gerektiğini söyledi.
Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamu çalışanlarının taleplerinin karşılanamadığını belirtti.
Eyüp Bülent Miran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın '1. dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız' sözü hafızalarımızda" İfadelerini kullandı.
Miran değerlendirmesinin devamında "Önceki yasada kapsam dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Bu düzenleme sayesinde 500 binden fazla memur faydalanacak. Emekli memurların aylıklarında artış sağlanacak. Yıl sonuna kadar bu düzenlemenin hayata geçmesini umut ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.