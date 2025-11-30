Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

Fansız kanalında bomba alarmı! Canlı yayın bir anda kesildi

Fransa'da faaliyet gösteren France Info kanalının başkent Paris'te yer alan stüdyosunda canlı yayın sırasında g elen bomba tehdidi nedeniyle yayına ara verildi. İhbar üzerine stüdyo boşaltılırken, polis inceleme başlattı. İki saat süren incelemelerin ardından çalışanlar binaya geri döndü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 15:52

merkezli France Info kanalının başkent 'te yer alan stüdyosunda dün yapılan sırasında alarm sesleri duyuldu.

Alarmın çaldığı sırada stüdyoda gazeteciler ile Ukrayna siyasetinin konuşulduğu canlı yayın programı yapan sunucu Jean-Christophe Galeazzi, "bomba tehdidi nedeniyle yayına ara vermek zorunda olduklarını" ifade etti.

Sunucu tarafından yapılan anons sonrası canlı yayın kesildi.

ÇALIŞANLAR BİNAYA 2 SAAT SONRA GİREBİLDİ

France Info’dan yapılan yazılı açıklamada, devlet kurumlarının kanala yönelik bomba tehdidi ihbarı olduğuna ilişkin uyarısının ardından tedbirleri gereği Paris stüdyosunun boşaltıldığı ve polis ekiplerinin olay yerinde inceleme başlattığı belirtildi.

İncelemelerin tamamlanması üzerine yaklaşık 2 saat içinde çalışanların binaya geri döndüğü bildirildi.

İki hafta önce bir diğer Fransız kanalı BFMTV için de bomba ihbarı yapılmıştı.

