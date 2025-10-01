Almanya kırmızı alarmda! Patlama sonrası Oktoberfest'e bomba tehdidi

Kategoriler
Almanya'nın Münih şehrinde hareketli saatler yaşanıyor. Şehirde sabah meydana gelen patlamanın ardından bomba paniği, güvenlik güçlerini kırmızı alarma geçirdi.
Belediye'den yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, şehir merkezinde 20 Eylül'de başlayarak 5 Ekim'e kadar sürecek olan Oktoberfest'e yönelik bomba tehdidi içeren bir not bulduğu belirtildi.
Belediye Başkanı Dieter Reiter, festival alanının yerel saat ile 17.00'ye kadar kapalı kalacağını bildirdi.
Münih Polisi ise festival alanında arama yapılacağını dile getirerek, görevli kişilerin alanı terk etmesini istedi.