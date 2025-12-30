Bursa'da tekel bayisine silahlı saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 22.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekel bayisinden silah sesleri yükseldi.

2 KİŞİ YARALI

E.A.(35) isimli şüpheli araçla önüne geldiği hasmının sahibi olduğu tekel bayine tüfekle defalarca ateş etti. Açılan ateşte işletme sahibi Kemal G.(66) omzuna isabet eden saçmalarla, işletme çalışanı Nilgün A. (50) ise kaçarken düşüp kolundan yaralandı.

SALDIRGAN KAÇTI

Şüpheli geldiği araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.