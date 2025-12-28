Şehrin göbeğinde uzun namlulu silahlarla dükkan taradılar!

Ordu Ünye'de caddeye kamyonetiyle gelen kimliği belirsiz bir kişi, iş yerine tüfekle peş peşe ateş etti. Edinilen bilgilere göre, kapalı olan iş yerinin önüne gelen kimliği öğrenilemeyen bir kişi, kamyonetiyle iş yeri önüne gelerek araçtan çıkardığı uzun namlulu tüfekle peş peşe ateş etmeye başladı. Cadde üzerinde yankılanan silah sesleri çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, olayı gerçekleştiren şahıs hızla bölgeden uzaklaştı. Saldırı sırasında kurşunlardan beş tanesi dükkanın vitrin camlarına isabet etti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddede incelemelerde bulundu.