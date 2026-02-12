MB 2026 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Ekonomist Muhammet Bayram TGRT Haber canlı yayınına katılarak verileri değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde toplantı düzenledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 13-19’dan yüzde 15-21’e yükseltildiğini açıklarken, ara hedeflerde ise değişikliğe gidilmediğini duyurdu. Karahan, "Enflasyon ara hedefimizi, 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Emekli için intibak ve seyyanen zam: Muhammet Bayram canlı yayında tarih verdi! Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltirken, Ekonomist Muhammet Bayram emekli maaşlarındaki adaletsizlik, vatandaşlık maaşı, EYT sonrası intibak ve stajyer mağduriyetleri gibi konularda hükümetin çalışmaları ve beklentileri değerlendirdi. TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %15-21'e yükseltti. Emekli maaşlarındaki adaletsizliği gidermek için "ne kadar prim o kadar maaş" prensibi ve seyyanen zam çalışmaları yapılıyor. Hanelere asgari ücretten az para girmemesini hedefleyen "vatandaşlık maaşı" uygulaması planlanıyor. EYT sonrası ortaya çıkan intibak ve stajyer-çıraklık mağdurlarının sorunlarına yönelik düzenlemeler bekleniyor. Hükümetin gündeminde kademeli emeklilik çalışması bulunmuyor. Emeklilerin hayat pahalılığına karşı 2026 yıl sonu itibarıyla rahatlayacağı öngörülüyor.

Bayram, enflasyon rakamlarına ilişkin, “Özellikle gıda enflasyonu çok önemli. Emeklinin en fazla harcadığı kalemler konut, gıda ve ulaşım. Ocak ayında beklenenin üzerinde enflasyon geldi. Şubatta da bir miktar yüksek, sonrasında düşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Emekliye yapılan zammın daha ilk iki ayda eridiğini ifade eden Bayram, "Emeklinin şikâyetlerinin farkında hükümet. En düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesine çekildi. Ancak 20 bin lira üzerindeki maaşlar yüzde 12 zam alarak kaldı. Yüksek ve düşük prim yatıran emekliler arasında adaletsizliğe yönelik çalışmalar başladı.

Buradaki durum kademeli emeklilik değil. Kademeli emeklilik şu an hükümetin gündeminde yok ancak ne kadar prim ödediysen o kadar maaş alacaksın çalışması yapılıyor. Aylık bağlama oranı düşükse düşük maaş alırsınız. 2024-2025 arası emekli olanlar arasında bile ciddi fark var. 2024 yılında emekli olan, 2025 yılında emekli olandan daha fazla maaş alıyor. Kademeli değil ama ne kadar prim yatırıldıysa o kadar maaş alınmasına yönelik, en düşük emekli maaşını iptal edip herkesin emekli maaşına seyyanen zam yaparak emekli maaşlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapılıyor" dedi.

Hükümetin Türkiye’deki refah seviyesi arttıkça bu refahı tüm kesimlere yayma sözü olduğundan bahseden Bayram, emeklilerin milli gelirden pay alması için çalışmaların mevcut olduğunu belirtti.

VATANDAŞLIK MAAŞI GELİYOR

Vatandaşlık maaşının, 30 bin lira altında kimsenin evine para girmemesine yönelik bir çalışma olduğundan bahseden Bayram, "En düşük emekli maaşı deprem bölgesinde başlayıp her yere yayılacak. Vatandaşlık maaşında da tüm yardımlar tek kalemde toplanacak. Bir haneye asgari ücretten daha az para girmeyecek şekilde düzenleme yapılacak" dedi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR YANİ EYT SORUNU

EYT’nin çıkmasıyla birlikte emeklilikte sorunların çıktğını ifade eden Bayram, "İntibak ve stajyer-çıraklık mağdurları ortaya çıktı. Devlet sigorta primini karşılıyor ve harçlık veriyor. Lise sonrası çalışma kısmında işveren “çalıştırmak istemiyorum” diyemeyecek. İşe giriş tarihleri olsa da EYT’den de emeklilikten de faydalanamıyorlar" diyerek bu konuda düzenlemenin şart olduğunu vurguladı.

İNTİBAK BEKLENİYOR

Bayram, "İntibak konusunda, Bağ-Kur’lu işveren işe başlangıcını yapmış ancak sigortaya devredilmemiş, sigorta primi ödemiş ama günü gelince primler silinmiş. Bu kişilerin ihya edilmesi, eksik prim günlerinin tamamlanıp emekli olabilir hale getirilmesi gerekmektedir." diyerek bu konuda da beklentilerin olduğunu söyledi.

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

"Kademeli emeklilikle alakalı herhangi bir çalışma olmadığı bilgisindeyim. Kademeli emeklilikten daha iyisi yapılıyor. EYT erken yaşta emeklilikti. Kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli oldu. Kademeli emeklilik 99 öncesi yasa değişikliğiyle kaldırıldı. Devletimiz depremden önce EYT sözü vermişti, depreme rağmen EYT çıktı. Kademeli emeklilik isteyenler, bir iki günle EYT’yi kaçıranları kapsıyor ancak bunun sonu yok" diyen Bayram, bu konuda bir çalışma olmadığının altını çizdi.

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI AĞUSTOSU BEKLESİN

Devletin çıraklık ve staj mağdurlarının sigorta primini karşıladığını ve harçlık verdiğini belirten Bayram, "Lise sonrası çalışma kısmında işveren çalıştırmak istemiyorum diyemeyecek. Stajyer ve çıraklık mağdurları için, özellikle ağustos ayında AK Parti kuruluş yıl dönümünde emekliler ve staj-çıraklık mağdurları adına bir çalışma olacağını düşünüyorum" dedi.

2026 SONUNDA EMEKLİLER RAHATLAYACAK

Aldığı bir kulis bilgisini de paylaşan Bayram, "Emekliler son yıllarda hayat pahalılığından muzdarip. Devlet bunun farkında. Enflasyona karşı da 2026 sonu itibarıyla emekliler rahat bir nefes alacak.” ifadelerini kullandı.