Faiz indirimi gelecek mi? Filiz Eryılmaz enflasyon raporunu yorumladı ve rakam verdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde toplantı düzenledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 13-19’dan yüzde 15-21’e yükseltildiğini açıklarken, ara hedeflerde ise değişikliğe gidilmediğini duyurdu. Karahan, "Enflasyon ara hedefimizi, 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik." ifadelerini kullandı.
Ekonomist Filiz Eryılmaz ise katıldığı bir televizyon kanalında enflasyon raporu verilerini değerlendirdi.
Sunumun son dönemlerin "en belirsiz enflasyon raporu" olduğunu söyleyen Eryılmaz, piyasanın özellikle ara hedeflerde bir revizyon olup olmayacağı konusunda kararsız kaldığını belirtti.
Eryılmaz, "Tahminler veya ara hedefte yukarı yönlü bir revizyon olacak mı? Zaten tahmin bandının yukarı çekilmesi bekleniyordu. Ama ara hedefte de bir değişiklik olur mu sorusu kafaları karıştırdı" dedi.
Kendi beklentisinin tahmin aralığının 2-3 puan yukarı çekilmesi yönünde olduğunu belirten Eryılmaz, "Ara hedefte bir değişiklik beklemiyordum. Tahmin bandının yukarı çekilmesini bekliyordum. 2 puan yukarı çekti" ifadelerini kullandı.
Bu şu anlama geliyor: "Hedefimden sapmadım ama piyasa koşulları gereği tahminimi yukarı çektim.’ Tahmin yukarı gelince hedefle aradaki fark açıldı. Bu da hedefe ulaşmak için daha sıkı duracağım mesajıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Sunumun ardından yapılan soru-cevap bölümüne de değinen Eryılmaz, Merkez Bankası Başkanı’nın tonunu “görece ılımlı, kısmi güvercin” olarak nitelendirdi.
Özellikle gıda enflasyonuna ilişkin değerlendirmelere dikkat çeken Eryılmaz, Merkez Bankası’nın ikinci çeyrekte artacak yağışlarla birlikte sebze fiyatlarında düzeltme beklediğini aktardı.
Petrol fiyatlarına ilişkin aşağı yönlü revizyona da işaret eden Eryılmaz, bu konuda jeopolitik riskler nedeniyle soru işaretleri bulunduğunu söyleyerek "İran ve Venezuela riskleri sürerken petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket beklentisi tartışmalı" dedi.
Piyasanın en çok merak ettiği başlıklardan biri olan mart ayı faiz kararı konusunda ise Karahan’ın "Adımların büyüklüğü noktasında çıta yükseldi" sözlerini hatırlatan Eryılmaz, bunun 150 baz puanlık bir indirimin gündemde olmayabileceği ancak indirimin tamamen rafa kaldırılmadığı anlamına gelebileceğini belirtti.
"Piyasa bunu, ‘Merkez Bankası martta pas geçmeyecek ama 150 baz puan yerine 100 ya da 50 baz puan indirebilir’ şeklinde okudu" diyen Eryılmaz, bankacılık endeksindeki yükselişte bu beklentinin etkili olduğunu kaydetti.
Öte yandan Karahan’ın "Sis bulutu içinde kaybolmayın, mart ve nisan verilerini görelim" mesajının bazı kesimler tarafından martta pas geçileceği şeklinde yorumlandığını aktaran Eryılmaz, bu ifadenin daha çok enflasyonun ana eğilimine yönelik bir değerlendirme olduğunu düşündüğünü dile getirdi.
Genel çerçevede Merkez Bankası’nın mart ayında faiz indirmeye istekli olduğu kanaatini taşıdığını belirten Eryılmaz, "150 baz puan ihtimali yok. Maksimum 100 baz puan. Benim beklentim 50 baz puan yönünde ve bu ihtimal biraz daha güçlendi" dedi.