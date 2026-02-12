Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Faiz indirimi gelecek mi? Filiz Eryılmaz enflasyon raporunu yorumladı ve rakam verdi!

Şubat 12, 2026 15:30
1
Filiz Eryılmaz enflasyon raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde toplantı düzenledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 13-19’dan yüzde 15-21’e yükseltildiğini açıklarken, ara hedeflerde ise değişikliğe gidilmediğini duyurdu. Karahan, "Enflasyon ara hedefimizi, 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

2
en belirsiz enflasyon raporu

Ekonomist Filiz Eryılmaz ise katıldığı bir televizyon kanalında enflasyon raporu verilerini değerlendirdi.

Sunumun son dönemlerin "en belirsiz enflasyon raporu" olduğunu söyleyen Eryılmaz, piyasanın özellikle ara hedeflerde bir revizyon olup olmayacağı konusunda kararsız kaldığını belirtti.
 

3
filiz eryılmaz

Eryılmaz, "Tahminler veya ara hedefte yukarı yönlü bir revizyon olacak mı? Zaten tahmin bandının yukarı çekilmesi bekleniyordu. Ama ara hedefte de bir değişiklik olur mu sorusu kafaları karıştırdı" dedi.
 

4
enflasyon beklentisi

Kendi beklentisinin tahmin aralığının 2-3 puan yukarı çekilmesi yönünde olduğunu belirten Eryılmaz, "Ara hedefte bir değişiklik beklemiyordum. Tahmin bandının yukarı çekilmesini bekliyordum. 2 puan yukarı çekti" ifadelerini kullandı.
 

5
faiz tahmini

Bu şu anlama geliyor: "Hedefimden sapmadım ama piyasa koşulları gereği tahminimi yukarı çektim.’ Tahmin yukarı gelince hedefle aradaki fark açıldı. Bu da hedefe ulaşmak için daha sıkı duracağım mesajıdır" değerlendirmesinde bulundu.

 

6
Merkez Bankası Başkanı

GÜVERCİN TON VARDI

Sunumun ardından yapılan soru-cevap bölümüne de değinen Eryılmaz, Merkez Bankası Başkanı’nın tonunu “görece ılımlı, kısmi güvercin” olarak nitelendirdi.
 

7
gıda enflasyonu

Özellikle gıda enflasyonuna ilişkin değerlendirmelere dikkat çeken Eryılmaz, Merkez Bankası’nın ikinci çeyrekte artacak yağışlarla birlikte sebze fiyatlarında düzeltme beklediğini aktardı. 
 

8
Petrol fiyatları

Petrol fiyatlarına ilişkin aşağı yönlü revizyona da işaret eden Eryılmaz, bu konuda jeopolitik riskler nedeniyle soru işaretleri bulunduğunu söyleyerek "İran ve Venezuela riskleri sürerken petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket beklentisi tartışmalı" dedi.

 

9
MART AYINDA FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

MART AYINDA FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Piyasanın en çok merak ettiği başlıklardan biri olan mart ayı faiz kararı konusunda ise Karahan’ın "Adımların büyüklüğü noktasında çıta yükseldi" sözlerini hatırlatan Eryılmaz, bunun 150 baz puanlık bir indirimin gündemde olmayabileceği ancak indirimin tamamen rafa kaldırılmadığı anlamına gelebileceğini belirtti.
 

10
Merkez Bankası

PİYASA NASIL OKUDU?

"Piyasa bunu, ‘Merkez Bankası martta pas geçmeyecek ama 150 baz puan yerine 100 ya da 50 baz puan indirebilir’ şeklinde okudu" diyen Eryılmaz, bankacılık endeksindeki yükselişte bu beklentinin etkili olduğunu kaydetti.
 

11
FATİH KARAHAN

Öte yandan Karahan’ın "Sis bulutu içinde kaybolmayın, mart ve nisan verilerini görelim" mesajının bazı kesimler tarafından martta pas geçileceği şeklinde yorumlandığını aktaran Eryılmaz, bu ifadenin daha çok enflasyonun ana eğilimine yönelik bir değerlendirme olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

 

12
faiz indirmeye

Genel çerçevede Merkez Bankası’nın mart ayında faiz indirmeye istekli olduğu kanaatini taşıdığını belirten Eryılmaz, "150 baz puan ihtimali yok. Maksimum 100 baz puan. Benim beklentim 50 baz puan yönünde ve bu ihtimal biraz daha güçlendi" dedi.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.