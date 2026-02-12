Miçotakis, Külliye'deki bu anlarıyla dalga konusu oldu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Külliye'deki basın toplantısı sırasında kameralara yansıyan bir anı sosyal medyada gündem oldu. Miçotakis, burnunu sildikten sonra mendilini koyacak yer bulamadı. Önce cebine koymayı denedi fakat ardından dosyasının arasına sıkıştırdı. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve Yunanistan Başbakanı alay konusu oldu.