Madagaskar felaketi yaşıyor! Gezani tropikal siklonunda bilanço ağırlaşıyor

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da etkili olan Gezani tropikal siklonu felaketi beraberinde getirdi. Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden yapılan açıklamada, çatıları uçuran, elektrik hatları ve ağaçları deviren şiddetli fırtınada bilançıo ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısının çoğu evlerin çökmesi sonucu 31'e, yaralı sayısının 36'ya yükseldiği belirtildi.

Adada "tam bir kaos" yaşandığı aktarıldı. Ekim ayında askeri darbeyle iktidara gelen Madagaskar Devlet Başkanı Michael Randrianirina, "Olanlar bir felaket, Toamasina şehrinin neredeyse yüzde 75'i yıkıldı. Mevcut durum, Madagaskar'ın tek başına üstesinden gelebileceği sınırları aşıyor" ifadelerine yer verdi.