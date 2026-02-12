Menü Kapat
Dünya Kupası tehlikeye girebilir! Meksika'da kızamık salgını yayılıyor: 28 ölü

Meksika'da geçen yıl başlayan kızamık salgını ülkeyi felakete doğru sürüklüyor. Şimdiye kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

'da geçtiğimiz yıl baş gösteren kızamık salgını ülkeye zor zamanlar yaşatıyor. Düşük aşılama oranları nedeniyle Meksika, Amerika kıtasında kızamık vakalarının en fazla görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Yetkililer, Şubat 2025'te başlayan salgında 9 bin 74 vakanın tespit edildiğini ve 28 kişinin ölümünün kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Dünya Kupası tehlikeye girebilir! Meksika'da kızamık salgını yayılıyor: 28 ölü

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), kızamık vakalarındaki artış eğiliminin 2026'da da sürdüğü uyarısında bulundu.

PAHO, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde Meksika, ABD ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı öncesi, turnuva sırasında salgın riskinin artması ihtimaline karşı dikkatli olunması ve aşılama çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Dünya Kupası tehlikeye girebilir! Meksika'da kızamık salgını yayılıyor: 28 ölü

DÜNYA KUPASI TEHLİKEYE GİREBİLİR

Meksika Sağlık Bakanı David Kershenobich Stalnikowitz de vakaların yüzde 90'ının aşısız kişilerde görüldüğüne dikkati çekti.

Mexico City Belediyesi, FIFA Dünya Kupası için gelmesi beklenen yaklaşık 3 milyon turist nedeniyle federal hükümet ve FIFA'yı aşılama kampanyalarını güçlendirmeye çağırdı.

Dünya Kupası tehlikeye girebilir! Meksika'da kızamık salgını yayılıyor: 28 ölü

Meksika'da kamu harcamalarının azaltılması ve aşı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle kızamık aşılama oranlarının son 20 yıldır kademeli düştüğü belirtiliyor.

Öte yandan, hükümetin mevcut aşı programı kapsamında son bir yılda uygulanan 14,3 milyon doza ek olarak 28 milyon doz daha temin etmeyi planlandığı bildirildi.

Dünya Kupası tehlikeye girebilir! Meksika'da kızamık salgını yayılıyor: 28 ölü
